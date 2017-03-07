ХК «Сочи» подтвердил уход Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды

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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что Буцаев и весь его тренерский штаб покинут «Сочи». На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин.