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7 марта 2017, 15:19 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Сочи» подтвердил уход Вячеслава Буцаева с поста главного тренера команды

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сочи», также из команды уходят его помощники Алексей Гусаров и Юрий Шундров, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что Буцаев и весь его тренерский штаб покинут «Сочи». На данный момент с командой продолжают работать тренер Михаил Кравец и тренер-методист Павел Костичкин.

Буцаев возглавлял «Сочи» с 2014 года. В нынешнем сезоне клуб занял девятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.

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