Савченко: Настрой на «Магнитку» боевой. В серии с «Трактором» в нас тоже не особо верили, но мы прошли
Защитник «Барыса» Роман Савченко поделился настроем на матч второго раунда
плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент Vesti.kz. Хоккеист отметил, что предельно строгая игра в обороне может стать ключом к успеху казахстанского клуба.
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«Настрой на матчи с “Магниткой” боевой. Будем играть с хорошим настроением. Нападению соперника противопоставим все, что есть в нашем арсенале. Будем строго играть в обороне. Главное шайбу на себя ловить, чтобы она как можно меньше до ворот долетала. Ну и, соответственно, удаляться меньше», — сказал защитник.
По словам Савченко, хоккеисты «Барыса» не обращают внимание на то, что их заранее окрестили аутсайдерами во встрече с «Металлургом».
«Много чего говорят. У каждого свое мнение… С серии с “Трактором” в нас тоже не особо верили. Но мы смогли пройти дальше и доказали, что все разговоры не имели смысла», — добавил Савченко.
Напомним, серию второго раунда
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