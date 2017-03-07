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7 марта 2017, 13:25 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Савченко: Настрой на «Магнитку» боевой. В серии с «Трактором» в нас тоже не особо верили, но мы прошли

Защитник «Барыса» Роман Савченко поделился настроем на матч второго раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент Vesti.kz. Хоккеист отметил, что предельно строгая игра в обороне может стать ключом к успеху казахстанского клуба.

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«Настрой на матчи с “Магниткой” боевой. Будем играть с хорошим настроением. Нападению соперника противопоставим все, что есть в нашем арсенале. Будем строго играть в обороне. Главное шайбу на себя ловить, чтобы она как можно меньше до ворот долетала. Ну и, соответственно, удаляться меньше», — сказал защитник.

По словам Савченко, хоккеисты «Барыса» не обращают внимание на то, что их заранее окрестили аутсайдерами во встрече с «Металлургом».

«Много чего говорят. У каждого свое мнение… С серии с “Трактором” в нас тоже не особо верили. Но мы смогли пройти дальше и доказали, что все разговоры не имели смысла», — добавил Савченко.

Напомним, серию второго раунда плей-офф КХЛ «Барыс» начнет на выезде. Матчи в Магнитогорске пройдут 9 и 11 марта, а в Астане — 13 и 15 марта. Серия продлится до четырех побед.

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