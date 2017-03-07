Билялетдинов: Перелеты во Владивосток вряд ли сильно повлияют на ХК «Авангард»
КАЗАНЬ, 7 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Два перелета во Владивосток на матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» вряд ли сильно повлияли на хоккеистов омского «Авангарда», они будут готовы к серии с «Ак Барсом», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ак Барс» и «Авангард» проведут первый матч полуфинала Восточной конференции
«Не думаю, что эти перелеты сильно повлияли на “Авангард”. Ему же там недалеко лететь. Это сильная команда. Надо хорошо подготовиться к сопернику. Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой. Мастеровитые ребята, мощная атака», — сказал Билялетдинов журналистам.
«Ак Барс» в первом раунде
«В этой серии было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом, команда играла на хорошем уровне», — добавил тренер казанцев.
«На «Салават» у нас был хороший настрой. Постараемся серьезно подойти к следующему раунду и сохранить его в матчах с «Авангардом», — заявил Билялетдинов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter