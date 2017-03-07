Билялетдинов: Перелеты во Владивосток вряд ли сильно повлияют на ХК «Авангард»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ак Барс» и «Авангард» проведут первый матч полуфинала Восточной конференции плей-офф 9 марта, игра пройдет в Омске.

«Не думаю, что эти перелеты сильно повлияли на “Авангард”. Ему же там недалеко лететь. Это сильная команда. Надо хорошо подготовиться к сопернику. Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой. Мастеровитые ребята, мощная атака», — сказал Билялетдинов журналистам.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4−1.

«В этой серии было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом, команда играла на хорошем уровне», — добавил тренер казанцев.

«На «Салават» у нас был хороший настрой. Постараемся серьезно подойти к следующему раунду и сохранить его в матчах с «Авангардом», — заявил Билялетдинов.