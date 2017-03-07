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7 марта 2017, 13:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Билялетдинов: Перелеты во Владивосток вряд ли сильно повлияют на ХК «Авангард»

КАЗАНЬ, 7 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Два перелета во Владивосток на матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» вряд ли сильно повлияли на хоккеистов омского «Авангарда», они будут готовы к серии с «Ак Барсом», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

<em>КАЗАНЬ 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вадим Кузнецов.</em> Два перелета во Владивосток на матчи серии <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) с Адмиралом вряд ли сильно повлияли на хоккеистов омского Авангарда они будут готовы к серии с Ак Барсом заявил главный тренер <span class=error>казанцев</span> Зинэтула Билялетдинов. Увеличить
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«Ак Барс» и «Авангард» проведут первый матч полуфинала Восточной конференции плей-офф 9 марта, игра пройдет в Омске.

«Не думаю, что эти перелеты сильно повлияли на “Авангард”. Ему же там недалеко лететь. Это сильная команда. Надо хорошо подготовиться к сопернику. Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой. Мастеровитые ребята, мощная атака», — сказал Билялетдинов журналистам.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4−1.

«В этой серии было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом, команда играла на хорошем уровне», — добавил тренер казанцев.

«На «Салават» у нас был хороший настрой. Постараемся серьезно подойти к следующему раунду и сохранить его в матчах с «Авангардом», — заявил Билялетдинов.

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