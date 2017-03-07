ХК «Трактор» согласовал условия двухлетнего контракта с вратарем Демченко

Демченко, которому 16 марта исполнится 23 года, в сезоне-2016/17 провел 35 игр в регулярном чемпионате КХЛ и один матч в плей-офф.

«Контракт “Трактора” с Василием Демченко будет продлен на два сезона, условия нового соглашения уже согласованы, а документально оно будет оформлено в ближайшие дни», — сообщил источник.