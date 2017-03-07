ХК «Трактор» согласовал условия двухлетнего контракта с вратарем Демченко
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска согласовал условия нового двухлетнего контракта с голкипером Василием Демченко, соглашение будет официально подписано в ближайшие дни, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Демченко, которому 16 марта исполнится 23 года, в сезоне-2016/17 провел 35 игр в регулярном чемпионате КХЛ и один матч в
«Контракт “Трактора” с Василием Демченко будет продлен на два сезона, условия нового соглашения уже согласованы, а документально оно будет оформлено в ближайшие дни», — сообщил источник.
«Трактор» со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в первом раунде
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