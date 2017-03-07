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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28997014/
7 марта 2017, 12:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Трактор» согласовал условия двухлетнего контракта с вратарем Демченко

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска согласовал условия нового двухлетнего контракта с голкипером Василием Демченко, соглашение будет официально подписано в ближайшие дни, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Демченко, которому 16 марта исполнится 23 года, в сезоне-2016/17 провел 35 игр в регулярном чемпионате КХЛ и один матч в плей-офф.

«Контракт “Трактора” с Василием Демченко будет продлен на два сезона, условия нового соглашения уже согласованы, а документально оно будет оформлено в ближайшие дни», — сообщил источник.

«Трактор» со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в первом раунде плей-офф КХЛ.

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Тренерский штаб ХК «Трактор», за исключением главного тренера, может измениться

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», за исключением главного тренера команды Анвара Гатиятулина, может частично поменяться перед новым сезоном. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.
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