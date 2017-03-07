Агент: хоккеисты "Сочи" Барулин и Хомицкий могут остаться в клубе

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Барулин провел в сочинском клубе последние два сезона, а Хомицкий перешел в «Сочи» летом 2016 года. Вратарь сыграл за команду 53 матча, пропуская в среднем 2,27 гола, а Хомицкий — девять игр. На данный момент «Сочи» имеет задолженность перед игроками с ноября по январь, которая связана с техническими моментами и должна быть погашена к середине марта.

«Как я понимаю, ситуация в клубе должна нормализоваться в ближайшие недели, и мы будем бороться за возможность продолжения карьеры этих игроков в “Сочи”, — сказал Холин. — Мы будем биться за новые контракты в этом клубе, поскольку все, что происходило в “Сочи”, нас полностью устраивает. Кроме “Сочи”, мы ничего больше не рассматриваем».

Агент прокомментировал выступление своих игроков за «Сочи» в текущем сезоне. «Немножко не повезло с Вадиком Хомицким, с его микротравмами. Костик Барулин провел один из лучших сезонов. Для полного счастья хотелось бы, чтобы они играли в плей-офф, но этого оказалось недостаточно», — отметил он.

«Сочи» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, отстав от попавшего в плей- офф с восьмого места «Йокерита» на пять очков.