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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28995424/
7 марта 2017, 10:10 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о возвращении Боченски и отношении к «Металлургу»

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал подготовку команды ко второму раунду плей-офф КХЛ, где ей предстоит встретиться с магнитогорским «Металлургом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— Соперник хороший. Пожалуй, самая лучшая команда на «Востоке». Я думаю, они заслуженно заняли первое место. Поэтому, подготовка должна быть соответствующей. У нас было пару дней чтобы отдохнуть. Перевести дух. И сегодня первую тренировку мы посвятили более конкретной подготовке к матчу.

— Расскажите о шансах в этой серии.

— Шансы всегда есть. Понятно, что фаворит в паре «Металлург». Но я думаю, что мы подготовимся хорошо. Мы изучим соперника хорошо и постараемся предложить какие-то контрмеры против их атаки.

— Не увидели мы на тренировке Брэндона Боченски. Ожидается ли его появление в этой серии?

— Я думаю, что Брэндона вы увидите сейчас на льду (на открытой тренировке — прим. автора). Он уже тренируется. Надеемся, что в этой серии мы его увидим, но не с первой игры.

— После выхода «Барыса» во второй этап болельщики стали Вас называть спасителем… Как Вы к этому относитесь?

— Я отношусь отрицательно. Потому что оно относится к другому. Я думаю, что результаты, которые достигла команда, это заслуга игроков… В первую очередь. В этом плане они молодцы.

— Все боятся Мозякина. Будете ли персонально против него играть? И какой хоккей мы увидим в этой серии? Будет ли он отличаться от предыдущей серии?

— Дело в том, что соперник, это не только Мозякин. Там вся команда хорошо укомплектована. Сбалансирована во всех линиях. Сильный тренерский штаб. Здесь вопрос не в одном человеке, дело во всей организации.

— «Барыс» закончил серию в шестом матче. Насколько важны были эти два дополнительных дня между сериями?

— Они очень важны. Без отдыха, если бы мы играли седьмой матч, против свежего «Металлурга» было бы очень сложно….

— Появятся ли новые лица в первом матче?

— Это будет в двух случаях. Если будут травмы. И если кто-то из тех, кто играл в последних матчах, будет выпадать из игры.

Напомним, первые матчи серии с «Металлургом» «Барыс» проведет в Магнитогорске 9 и 11 марта. Встречи в Астане пройдут 13 и 15 марта.

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