Троих нападающих хабаровского «Амура» вызвали в сборную России

Игроки примут участие в сборах, которые олимпийская команда проведет в Южной Корее с 15 по 20 марта. Товарищеские матчи с национальной сборной этой страны запланированы на 18 и 19 марта.

Сбор проведут в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».