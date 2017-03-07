Троих нападающих хабаровского «Амура» вызвали в сборную России
Троих нападающих «Амура» вызвали в сборную России. К олимпийской команде присоединятся Кирилл Капустин, Вячеслав и Владислав Ушенины.
Игроки примут участие в сборах, которые олимпийская команда проведет в Южной Корее с 15 по 20 марта. Товарищеские матчи с национальной сборной этой страны запланированы на 18 и 19 марта.
Сбор проведут в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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