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7 марта 2017, 10:32 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Троих нападающих хабаровского «Амура» вызвали в сборную России

Троих нападающих «Амура» вызвали в сборную России. К олимпийской команде присоединятся Кирилл Капустин, Вячеслав и Владислав Ушенины.

Игроки примут участие в сборах, которые олимпийская команда проведет в Южной Корее с 15 по 20 марта. Товарищеские матчи с национальной сборной этой страны запланированы на 18 и 19 марта.

Сбор проведут в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
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