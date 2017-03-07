Знарок против прошлого

Все горюете о скучнейшем первом раунде плей-офф? Нет времени переживать. Уже сегодня в Санкт-Петербурге стартует один из самых интригующих сюжетов нынешнего плей-офф: Олег Знарок против московского «Динамо». Бело-голубые для главного тренера СКА и сборной России — это не просто бывшая команда. «Динамо» — это клуб (не забываем про его перерождение из ХК МВД), в котором он вырос из молодого перспективного специалиста в лучшего тренера лиги с двумя чемпионскими титулами.

Именно из «Динамо» Знарка позвали в сборную. Не буду останавливаться на причинах, но подчеркну, что Знарка после его назначения в СКА в бывшем клубе уже не встречают с поклонами и с распростертыми объятиями. В последние годы обыграть армейцев для столичной команды было делом принципа — и даже без «фактора Знарка». Теперь, когда в Санкт-Петербурге в полном составе работает тренерский штаб, который привел бело-голубых к двум Кубкам Гагарина, появился еще один пункт в длинном списке под названием «Почему мы обязаны победить СКА».

От знарковского «Динамо» осталось многое: и некоторые лидеры той команды, и сами принципы ее построения, при которых нет деления на первое и четвертое звенья, и каждый вносит примерно равный вклад в успехи. Да, игровой стиль при Сергее Орешкине немного изменился. Но это все то же «Динамо», готовое рубиться от первой до последней секунды без оглядки на регалии и звезд соперника.

Со своим зеркальным отражением Знарок в плей-офф не сталкивался давно. Когда-то он выводил ХК МВД против такой же «золушки» — рижского «Динамо». Теперь все иначе. СКА — это коллекция звезд первой величины, а не собранная со всех концов света разношерстная банда, которую гораздо проще зажечь единой идеей.

После матчей первого раунда игроки СКА весело перешучивались между собой в смешанной зоне. Они улыбались так, словно завтра им надо было улетать на Мальдивские острова, а их внешний вид нисколько не напоминал о том, что каких-то минут 15 назад завершилась кубковая встреча. Серия с «Динамо» — это совсем иное испытание, через которое петербуржцам придется пройти с ушибами, кровью и, вероятно, переломами и выбитыми зубами. У бело-голубых есть свои сильные козыри — двукратный MVP Кубка Гагарина Александр Еременко и сильнейшая в КХЛ скамейка запасных.

«Динамо» способно действовать в активной манере, поскольку отсиживаться и ждать своего шанса в играх с мощным СКА — это самоубийство. Конечно, Олег Знарок и его звезды — фавориты серии, но она вряд ли выйдет короткой, и если уж не скандалы, то хотя бы пара мелких скандальчиков ей обеспечены, ведь клубы друг друга на дух не переваривают.

А что же другие пары? Серия ЦСКА и «Локомотива» не обещает таких же страстей, однако я не удивлюсь, если и в ней начнется выяснение отношений как на льду, так и в информационном пространстве. Ярославцы и, что самое важное, их главный тренер Алексей Кудашов прогрессируют день ото дня — они вряд ли повторят печальную судьбу «Йокерита», который сподобился лишь затащить ЦСКА в овертаймы, но так ни разу их не обыграл.

«Локомотив» в стилистическом плане выглядит даже разнообразнее москвичей, эксплуатирующих пусть и эффективную, но единственную и весьма предсказуемую модель. Может ли команда Кудашова пройти в финал конференции? Все упирается в фигуру вратаря. Ни Алексей Мурыгин, ни Александр Судницин до нынешнего сезона дальше первого раунда Кубка Гагарина не проходили. Тогда как армеец Илья Сорокин, будучи чуть ли не на десять лет моложе обоих, обладает колоссальным опытом, включающим участие в финале плей-офф и взрослом чемпионате мира. Этот козырь обязан стать решающим, если только Кудашов не придумает что-то неожиданное.

На «Востоке» картина получилась неоднородной. Как бы хорош ни был «Барыс», но на фоне чемпионской «Магнитки» он выглядит легковесно. Астанинцы обыграли «Трактор», но даже упоминать атакующий потенциал челябинцев и магнитогорцев в одном предложении — не то что их сравнивать — уже нелепо. Да, сменивший в «Барысе» Андрея Назарова Эдуард Занковец показал себя очень толковым специалистом. И если бы у него были соответствующие игровые ресурсы … Ведь Доуса, Даллмэна, еще парочки крепких легионеров и казахстанских ветеранов недостаточно, чтобы справиться с главным фаворитом «Востока».

Зато в другой паре возможны все семь матчей — крови друг у друга «Ак Барс» и «Авангард» выпьют немало. Ждать страсти и накала а-ля «зеленое дерби» не стоит: оба полуфиналиста конференции любят забетонировать как свою, так и среднюю зону, исключив риск. В таких условиях как минимум заброшенных шайб и хотя бы пара овертаймов гарантированы. И феерического зрелища, наверное, мы не увидим. Зато драматических моментов, масса утраченных безвозвратно нервов — того, за что обожают плей-офф, — должно хватить по полной программе.

Не стоит горевать по скучному первому раунду. Настоящий Кубок Гагарина начинается!

Михаил ЗИСЛИС.