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6 марта 2017, 19:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ХК «Сочи» возобновил тренировки после мини-отпуска

6 марта ХК «Сочи» возобновил занятия после мини-отпуска, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор, в большей части посвящённый поддержанию физических кондиций игроков, будет проходить в режиме разовых тренировок. Игроков ждёт ежедневная работа на льду и в зале.

В сборе по согласованию с тренерским штабом не принимают участия часть легионеров и российских игроков, проходящих период восстановления после травм и повреждений. Кроме того, не тренируются ещё пять хоккеистов, которые находятся в расположении петербургского «Динамо» и играют в плей-офф ВХЛ. В то же время приступили к ледовым занятиям травмированные игроки.

Текущий сбор продлится до 17 марта, после чего игрокам будут объявлены дальнейшие планы команды.

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