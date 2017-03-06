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6 марта 2017, 19:27 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Минское «Динамо» было унижено в Кубке Гагарина

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги сезона-2016/17.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт подвел итоги сезона-2016/17. Увеличить
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По итогам регулярного чемпионата КХЛ минчане заняли 5-е место на «Западе» и вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву» (1−4).

— Если можно, я не буду заниматься оценкой своей деятельности, — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Вудкрофт. — Это прерогатива других людей. Могу сказать только одно, что в своем деле я перфекционист: прихожу на работу и стараюсь сделать все максимально хорошо. У меня большое желание сражаться и побеждать, надеюсь, это передается игрокам.

Я горд за команду, клуб и организацию. Хочу, чтобы все наши успехи за сезон не затмил результат плей-офф. Мы сделали большой шаг к развитию. На этом этапе чемпионата мы были унижены, как бы это грубо не звучало. Но мы все здесь умные люди, и извлечем из этого урок. Мы будем стараться в будущем сезоне работать каждый день. Мы постараемся стереть разницу между нами и командами, у которых результат лучше нашего. И мы хотим, что бы все, что было позитивного в этом сезоне, стало частью следующего.

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