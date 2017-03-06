Крэйг Вудкрофт: Минское «Динамо» было унижено в Кубке Гагарина
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги сезона-2016/17.
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По итогам регулярного чемпионата КХЛ минчане заняли 5-е место на «Западе» и вылетели в первом раунде
— Если можно, я не буду заниматься оценкой своей деятельности, — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Вудкрофт. — Это прерогатива других людей. Могу сказать только одно, что в своем деле я перфекционист: прихожу на работу и стараюсь сделать все максимально хорошо. У меня большое желание сражаться и побеждать, надеюсь, это передается игрокам.
Я горд за команду, клуб и организацию. Хочу, чтобы все наши успехи за сезон не затмил результат
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