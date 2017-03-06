Крэйг Вудкрофт: Минское «Динамо» было унижено в Кубке Гагарина

По итогам регулярного чемпионата КХЛ минчане заняли 5-е место на «Западе» и вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву» (1−4).

— Если можно, я не буду заниматься оценкой своей деятельности, — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Вудкрофт. — Это прерогатива других людей. Могу сказать только одно, что в своем деле я перфекционист: прихожу на работу и стараюсь сделать все максимально хорошо. У меня большое желание сражаться и побеждать, надеюсь, это передается игрокам.