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6 марта 2017, 19:11 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Павел Бурба: Это был лучший сезон в КХЛ для минского «Динамо»

Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба подвел итоги сезона-2016/17. По итогам регулярного чемпионата КХЛ минчане заняли 5-е место на «Западе» и вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву» (1−4).

Заместитель генерального директора минского Динамо Павел <span class=error>Бурба</span> подвел итоги сезона-2016/17. Увеличить
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— Все игроки находятся в Минске, — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Бурбы. — Мы проводим собеседования с ними: хотим услышать их планы и понять, что можно улучшить в нашей системе. На 11 марта назначена традиционная игра с болельщиками. В конце месяца мы соберем тех, кто будет играть за сборную на чемпионате мира, и начнется подготовка к этим играм.

— Как вы оцениваете первый год работы Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера?

— Все оценки даст Наблюдательный совет в ближайшее время. Моя личная оценка? Какие могут быть вопросы?! Это был лучший сезон в КХЛ для клуба! Но, повторюсь, все оценки будет давать Наблюдательный совет.

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