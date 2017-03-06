Павел Бурба: Это был лучший сезон в КХЛ для минского «Динамо»
Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба подвел итоги сезона-2016/17. По итогам регулярного чемпионата КХЛ минчане заняли 5-е место на «Западе» и вылетели в первом раунде
плей-офф, уступив «Локомотиву» (1−4).
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Видимо, что-то случилось...
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— Все игроки находятся в Минске, — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Бурбы. — Мы проводим собеседования с ними: хотим услышать их планы и понять, что можно улучшить в нашей системе. На 11 марта назначена традиционная игра с болельщиками. В конце месяца мы соберем тех, кто будет играть за сборную на чемпионате мира, и начнется подготовка к этим играм.
— Как вы оцениваете первый год работы Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера?
— Все оценки даст Наблюдательный совет в ближайшее время. Моя личная оценка? Какие могут быть вопросы?! Это был лучший сезон в КХЛ для клуба! Но, повторюсь, все оценки будет давать Наблюдательный совет.
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