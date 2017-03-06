Тренерский штаб ХК «Трактор», за исключением главного тренера, может измениться

«Трактор» в субботу завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв в первом раунде астанинскому «Барысу» в серии со счетом 2−4. В регулярном чемпионате челябинцы заняли четвертое место в Восточной конференции.

«Мы не должны были проигрывать, поскольку сильнее соперника на голову. Считаю, что просто не хватило тренерского опыта — команда должна была пройти первый раунд однозначно и бороться с “Магниткой”, — сказал Губарев. — По окончании чемпионата результат меня устроил, а по итогам плей-офф — нет. Доверие к Анвару (Гатиятулину) есть, но тренерский штаб может поменяться, правда, не весь».

Ассистентами Гатиятулина являются Равиль Гусманов, Виталий Ячменев и Александр Чекалин.

Главной задачей для команды перед новым сезоном является поиск результативных хоккеистов, сказал Губарев. «У нас сыграл вратарь Паша Францоуз, которого я лично сохранил для команды. У нас хорошо сыграла оборона, но мы мало забиваем, и я ищу игроков, которые будут забивать и отдавать, а также легионеров, которые будут создавать чудеса. Главное для нас — сохранить защиту, которая может разъехаться по окончании сезона», — отметил Губарев.

По словам Губарева, в команде не останутся опытные защитник Иржи Новотны и пришедший по ходу сезона из «Авангарда» Дерек Рой. «Вратари Демченко и Сухачев будут в команде, у Францоуза контракт еще на год. Защитник Белов у нас хочет уехать в НХЛ. Бюджет будет уменьшаться, будем под него подстраиваться, и в плане селекции мы не будем рисковать, чтобы потом не ошибиться», — сказал Губарев.