Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28989684/
6 марта 2017, 18:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренерский штаб ХК «Трактор», за исключением главного тренера, может измениться

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», за исключением главного тренера команды Анвара Гатиятулина, может частично поменяться перед новым сезоном. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.

«Трактор» в субботу завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв в первом раунде астанинскому «Барысу» в серии со счетом 2−4. В регулярном чемпионате челябинцы заняли четвертое место в Восточной конференции.

«Мы не должны были проигрывать, поскольку сильнее соперника на голову. Считаю, что просто не хватило тренерского опыта — команда должна была пройти первый раунд однозначно и бороться с “Магниткой”, — сказал Губарев. — По окончании чемпионата результат меня устроил, а по итогам плей-офф — нет. Доверие к Анвару (Гатиятулину) есть, но тренерский штаб может поменяться, правда, не весь».

Ассистентами Гатиятулина являются Равиль Гусманов, Виталий Ячменев и Александр Чекалин.

Главной задачей для команды перед новым сезоном является поиск результативных хоккеистов, сказал Губарев. «У нас сыграл вратарь Паша Францоуз, которого я лично сохранил для команды. У нас хорошо сыграла оборона, но мы мало забиваем, и я ищу игроков, которые будут забивать и отдавать, а также легионеров, которые будут создавать чудеса. Главное для нас — сохранить защиту, которая может разъехаться по окончании сезона», — отметил Губарев.

По словам Губарева, в команде не останутся опытные защитник Иржи Новотны и пришедший по ходу сезона из «Авангарда» Дерек Рой. «Вратари Демченко и Сухачев будут в команде, у Францоуза контракт еще на год. Защитник Белов у нас хочет уехать в НХЛ. Бюджет будет уменьшаться, будем под него подстраиваться, и в плане селекции мы не будем рисковать, чтобы потом не ошибиться», — сказал Губарев.

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Трактор» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Щехурой

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска договорился о продлении контракта на два сезона с канадским форвардом Полом Щехурой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Еще 7 новостей  Все новости
6 марта

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии

Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА

Тренерский штаб ХК "Трактор", за исключением главного тренера, может измениться