Тренерский штаб ХК «Трактор», за исключением главного тренера, может измениться
МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», за исключением главного тренера команды Анвара Гатиятулина, может частично поменяться перед новым сезоном. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.
«Трактор» в субботу завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв в первом раунде астанинскому «Барысу» в серии со счетом 2−4. В регулярном чемпионате челябинцы заняли четвертое место в Восточной конференции.
«Мы не должны были проигрывать, поскольку сильнее соперника на голову. Считаю, что просто не хватило тренерского опыта — команда должна была пройти первый раунд однозначно и бороться с “Магниткой”, — сказал Губарев. — По окончании чемпионата результат меня устроил, а по итогам
Ассистентами Гатиятулина являются Равиль Гусманов, Виталий Ячменев и Александр Чекалин.
Главной задачей для команды перед новым сезоном является поиск результативных хоккеистов, сказал Губарев. «У нас сыграл вратарь Паша Францоуз, которого я лично сохранил для команды. У нас хорошо сыграла оборона, но мы мало забиваем, и я ищу игроков, которые будут забивать и отдавать, а также легионеров, которые будут создавать чудеса. Главное для нас — сохранить защиту, которая может разъехаться по окончании сезона», — отметил Губарев.
По словам Губарева, в команде не останутся опытные защитник Иржи Новотны и пришедший по ходу сезона из «Авангарда» Дерек Рой. «Вратари Демченко и Сухачев будут в команде, у Францоуза контракт еще на год. Защитник Белов у нас хочет уехать в НХЛ. Бюджет будет уменьшаться, будем под него подстраиваться, и в плане селекции мы не будем рисковать, чтобы потом не ошибиться», — сказал Губарев.
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