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6 марта 2017, 18:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Автомобилист» проявляет интерес к вратарю «Северстали» Коваржу

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга заинтересован в приглашении голкипера череповецкой «Северстали» Якуба Коваржа. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Олег Гросс.

Ранее портал «Чемпионат.ком» опубликовал информацию о том, что Коварж достиг устной договоренности о двухлетнем контракте с «Автомобилистом». Контракт чешского вратаря с «Северсталью» истекает 30 апреля текущего года.

«У него действующий контракт до конца апреля. О чем мы сейчас можем говорить? Никаких контактов не было. К Коваржу не только мы интерес проявляем, к сожалению», — заявил Гросс.

Коварж уже выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 годы.

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