«Автомобилист» проявляет интерес к вратарю «Северстали» Коваржу

Ранее портал «Чемпионат.ком» опубликовал информацию о том, что Коварж достиг устной договоренности о двухлетнем контракте с «Автомобилистом». Контракт чешского вратаря с «Северсталью» истекает 30 апреля текущего года.

«У него действующий контракт до конца апреля. О чем мы сейчас можем говорить? Никаких контактов не было. К Коваржу не только мы интерес проявляем, к сожалению», — заявил Гросс.

Коварж уже выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 годы.