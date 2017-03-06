«Динамо» рушило мечты СКА, но только со Знарком

Новая встреча СКА и «Динамо» уже пятая за историю розыгрышей Кубка Гагарина. И до поры, до времени петербуржцы были «клиентами» москвичей. «Динамо» с удовольствием примеряло на себя роль разрушителя газпромовских надежд. Дважды СКА с умопомрачительным составом нацеливался на чемпионство, но спотыкался о рабоче-крестьянскую команду из столицы. Причём оба раза «армейцы» останавливались в шаге от большого финала. Наиболее болезненным стало первое поражение. Тогда, в 2012 году, динамовцы в пух и прах разбили СКА. Расправа наступила в четырёх матчах, а разгром со счётом 6:1 стал эффектной точкой. По сути, дважды «армейцы» с берегов Невы ставили москвичам условие «только через мой труп!», а москвичи его исполняли, брав в итоге кубок. Соль момента в том, что творцом этих оглушительных оплеух хоккейно-газовому проекту был Олег Знарок. В Северной столице настолько натерпелись от челябинца с немецким гражданством и латвийским прошлым, что переманили его транзитом через сборную России.



Если под руководством Знарка динамовцы благополучно выполняли обязанности эдаких хоккейных робин гудов, то без него неизменно проигрывали принципиальным соперникам из Петербурга. И тут тоже есть кое-какие закономерности. Когда столкновение двух гигантов Запада случалось в финале конференции, то победу одерживало «Динамо», а если в полуфинале, то непременно СКА. Так было и в прошлом, и в позапрошлом сезонах. Сначала команда Вячеслава Быкова проложила через динамовцев путь к первому в истории кубку Гагарина, а на следующий год даже провальная «регулярка» не помешала СКА пройти сначала «Локомотив», а затем и «Динамо». Сергей Орешкин на себе прочувствовал, каковое это — бодаться с петербуржцами, не имея схожих ресурсов. То, что когда-то получалось у Знарка, нынешнему главному тренеру бело-голубых пока не по плечу.

Есть ли у Орешкина лом против спецбригад СКА?

Рассуждая о том, что станет ключевым моментом в серии СКА — «Динамо», нападающий москвичей Ансель Галимов произнёс универсальную фразу для игр плей-офф. Мол, всё решат неравные составы. Не самая оригинальная мысль, скажете вы? Но именно в этом случае слова Галимова кажутся до невозможности верными. СКА буквально уничтожил «Витязь» своим убийственным большинством. Девять шайб за четыре матча — столько в большинстве в этом розыгрыше Кубка Гагарина не забивала ни одна команда, даже «Локомотив» с «Магниткой», имеющие лучший процент реализации. Причём одинаково опасны в неравных составах как тройка Дацюка, так и звено Шипачёва. Но настоящим джокером Знарка стал Патрик Херсли. Шведский защитник, который всего несколько месяцев назад казался «сбитым лётчиком», если не забивает сам (два гола в серии с «Витязем», из которых один в большинстве), то принимает непосредственное участие в розыгрыше лишнего.

Как быть «Динамо» с большинством СКА, возможно, главный вопрос всего противостояния. Закрыть Херсли реально, два года назад в финале Восточной конференции это с успехом сделал «Ак Барс» Билялетдинова. Вот только перекрывая шведской пушке возможности для броска, динамовцы дадут свободу мастеровитым питерским нападающим. Здесь вам и Дадонов, блестяще играющий под воротами, и фирменный бросок Ковальчука, и хитрые ходы Шипачёва с Дацюком. В общем, задачка ещё та. Обнадёживать москвичей может лишь то, что в серии с «Торпедо» они пропустили всего четыре шайбы в меньшинстве, и по этому показателю бело-голубые третьи в лиге. Загвоздка в том, что самая надёжная спецбригад меньшинства, уже закрывшая наглухо тройку Копейкин — Аалтонен — Кемпе, квотируется в городе на Неве.

«Динамо» не будет бояться СКА, как «Витязь»

Ни та, ни другая команда не стала затягивать с первым раундом. Чуть больше сил израсходовало «Динамо»: москвичи и на один матч больше сыграли, чем «армейцы», и четыре овертайма провели, что тоже нужно учитывать. Однако глобально соперники должны подойти ко второму раунду в оптимальных кондициях. Времени для восстановления было навалом. А вот то, что бело-голубым на предыдущей стадии противостояло суровое «Торпедо», а не плюшевый «Витязь», представляется их преимуществом перед СКА. Команда Орешкина уже прочувствовала, каково играть до ошибки, завершать каждую смену жёстким столкновением и ловить шайбы зубами.



Если «Динамо» закалилось непростой серией с «Торпедо», то для подопечных Знарка плей-офф, по сути, начинается только сейчас. У главного тренера «армейцев» просто-напросто не было пищи для размышлений. Когда тишь да гладь и три из четырёх игр заканчиваются разгромами, сложно обнаружить болевые точки даже такому требовательному тренеру, как Знарок. И уж точно «Динамо» не будет бояться СКА так, как это было в случае с коллективом из Подмосковья. Главная опасность при встрече с монстром из Санкт-Петербурга — проиграть ему заранее, ещё до выхода на лёд.

Ерёменко vs Коскинен или явление Шестёркина?

Вратарская линия — это не то, что должно вызывать опасение у тренеров СКА и «Динамо». Александр Ерёменко выгодно смотрелся на фоне вратарей «Торпедо» и, в отличие от них, не пропускал курьёзные шайбы в самый неподходящий для этого момент. Кроме того, Ерёменко стал одним из трёх вратарей в этом розыгрыше Кубка Гагарина, кому удалось сыграть на ноль. Микко Коскинен пошёл дальше и по двум основным вратарским показателям входит в топ-3 голкиперов этого плей-офф. Совокупно финский страж ворот уступает только Илье Сорокину. Казалось бы, у СКА и «Динамо» здесь полное равенство, или даже преимущество у петербуржцев, но есть один нюанс.

Коскинен не всегда отличался стабильностью в минувшей «регулярке», а в первом раунде ему противостоял совсем уж беззубый «Витязь». Ни один из четырёх матчей так и не стал для него настоящей проверкой. Даже игры в Подольске, где по воротам Коскинена наносили по 30 бросков, прошли для него более-менее спокойно. Знарок при этом ни на минуту не выпустил Игоря Шестёркина. Сумеет ли вратарь сборной России войти в ритм плей-офф, если «Динамо» развеет миф о безупречности Коскинена? Впрочем, называть это проблемой СКА язык не поворачивается. Скорее потенциальная угроза, которую в случае чего сможет потушить, пожалуй, лучший сменщик лиги в лице Шестёркина.

«Динамо» ждёт Робинсона, а СКА Чудинова, Мозеса и Тихонова

Пауза между сериями — это ещё и время для того, чтобы травмированные залечили все свои болячки, а составы стали оптимальными. Несмотря на то что по ходу регулярного чемпионата Знарок жаловался на ограниченный из-за травм выбор игроков, СКА потери пережил безболезненно. Не играл Вячеслав Войнов — активнее в атаке действовал Антон Белов. Травмирован Максим Чудинов — роль бросающего защитника успешно примерил на себя Патрик Херсли. Сергея Плотникова, пропустившего первые три игры с «Витязем», в первом звене заменил Евгений Кетов. Да так, что перед Знарком встала дилемма, оставлять ли Кетова или возвращать наигранное месяцами сочетание. Редкая команда может похвастать тем, что не заметила потери легионера, но СКА не зря стоит особняком: о Стиве Мозесе, целиком пропустившем первый раунд, в Санкт-Петербурге особо не вспоминали.

К серии с «Динамо» должны быть готовы не только Чудинов и Мозес, но и Тихонов. Виктору, впрочем, ещё нужно будет пробиться в состав. А вот с состоянием Войнова продолжается «Санта-Барбара». Он вроде бы выходит тренироваться в общей группе, но потом снова пропадает с радаров. Харийс Витолиньш говорит о таинственной микротравме. А Войнов, ни много ни мало, самый результативный защитник петербуржцев в «регулярке». Не меньше, чем Войнов для СКА, для «Динамо» значит Мэтт Робинсон. Канадец не только способен усилить большинство москвичей, которое страдало в серии с «Торпедо», но и при необходимости исполнить роль четвёртого нападающего. Подключения Робинсона — это то, что может поставить в тупик оборону СКА. И если Мэтт будет готов к стартовому матчу серии, то насчёт Артёма Фёдорова, в активе которого две шайбы в первом раунде, такой уверенности нет. Так или иначе, обе команды подойдут к серии с заметно поредевшим лазаретом.

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