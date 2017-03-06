Борис Майоров: ЦСКА играет наглее «Локомотива», это приведет армейцев к победе

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1. ЦСКА — 4. Локомотив.

Матчи в сезоне: 1:3 (в гостях), 2:3 бул. (дома).

ВРАТАРИ

— Думаю, что армеец Сорокин посильнее ярославца Мурыгина, — считает Борис Майоров. — И главное Илья — более стабильный вратарь. Да и мотивация у него выше. Как никак, Сорокин — основной вратарь нашей сборной. И понимает, что к нему из-за этого постоянно повышенное внимание. Да и спрос особый. Поэтому Илья практически ко всем поединкам подводит себя в идеальном состоянии.

Мурыгин, безусловно, тоже надежный голкипер и в нашей лиге он на виду. Но все же у Алексея порой бывают срывы. Да и в целом он по мастерству Сорокину уступает.

ЗАЩИТА

И тут ЦСКА выглядит сильнее. Особенно, если учитывать обстоятельство, что москвичи обороняются всегда всей пятеркой. Армейские форварды всегда помогают защитникам и проделывают на площадке огромный объем работы. Они начинают прессинговать соперника еще в чужой зоне, пытаясь сорвать его атаку в самом зародыше. А если это не получается, то сразу возвращаются назад с максимальной скоростью.

Пробить вот такие защитные редуты не только «Локомотиву», но и любой другой команде КХЛ будет очень сложно. В свою очередь ярославская оборона надежна в целом, но… Были по ходу этого сезона матчи, в которых она проваливалась. Хотя известных игроков там не меньше, чем в ЦСКА. Тут и швед Кронвалль, и наши Рафиков, Пашнин, Гавриков, которые привлекаются в сборную России.

АТАКА

Для армейцев неплохо, что сейчас все их именитые легионеры в строю — Да Коста, Муршак, Плэтт, Скотт. Однако меня удручает, что в их составе нет отечественных форвардов, которые бросались бы в глаза. И я уже не раз отмечал, что в нападении у ЦСКА мало креатива. В выдумке при создании комбинаций у чужих ворот «Локомотив» соперника превосходит. Особенно при стандартных ситуациях — атаках «2 в 1» и «3 в 2».

У ярославцев поднимается очень хорошая молодая поросль в лице Красковского, Коршкова, Полунина. Есть за кого взглядом на площадке зацепиться! Да и легионеры добротные. Атака «Локомотива», пожалуй, не так энергична, как армейская. Но вот по мастерству она точно не уступает, а, может, и превосходит москвичей.

Обратите внимание, в первом раунде плей-офф сразу 14 железнодорожников отметились заброшенными шайбами. Очень ровная и результативная команда.

И все же в целом я бы поставил в этой паре на ЦСКА. Армейцы действуют в плей-офф более уверенно. И я бы даже сказал, что они сейчас понаглее своих соперников. И это их ключ к успеху.

Наш прогноз: 4 — 2.

Напомним, что ЦСКА встретится с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первый два матча пройдут в Москве 8 и 10 марта.