Квартальнов: «Локомотив» по делу обыграл ЦСКА в «регулярке», но сейчас другой турнир

Первый матч ¼ финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в среду в Москве. В первом раунде армейцы победили финский «Йокерит» (4−0 в серии). В регулярном чемпионате ярославская команда обыграла армейцев со счетом 3:1 на своем льду и 3:2 по буллитам в гостях.

«Немножко посмотрели их, да, — сказал Квартальнов с улыбкой. — В “регулярке” было два поражения, все по делу, значит, будем играть с хорошей командой. Но сейчас совсем другой турнир, здесь все команды играют. “Йокерит” разве плохой соперник был? Да, 4−0, но все игры были хорошие. Ярославль тоже хорошая команда, забили много голов в большинстве. Так что будет интересная серия. У нас все ребята готовы, было достаточно времени восстановиться».