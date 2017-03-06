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6 марта 2017, 13:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ничушкин занимается индивидуально перед стартом серии с «Локомотивом»

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин тренируется индивидуально перед стартом серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин тренируется индивидуально перед стартом серии плей-офф КХЛ с ярославским Локомотивом. Увеличить
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В среду ЦСКА на домашнем льду начнет серию второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом». В преддверии матча в ЛДС ЦСКА прошла открытая тренировка армейцев, на которой Ничушкин отсутствовал.

После тренировки армейцев и заливки льда Ничушкин появился на площадке. На скамейке запасных форвард провел длительную беседу с главным менеджером по селекционной работе Сергеем Федоровым, после чего вышел на лед и занимался индивидуально под руководством тренера Игоря Горбенко.

«Все хорошо с ним, — сказал журналистам главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. — Будет ли играть? Поживем-увидим, что вы меня мучаете? Нормально все».

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Квартальнов: «Локомотив» по делу обыграл ЦСКА в «регулярке», но сейчас другой турнир

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Оба поражения московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона от ярославского «Локомотива» были по делу, но плей-офф — это совсем другой турнир, серия второго раунда будет интересной, заявил журналистам главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.
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