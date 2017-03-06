Ничушкин занимается индивидуально перед стартом серии с «Локомотивом»

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В среду ЦСКА на домашнем льду начнет серию второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом». В преддверии матча в ЛДС ЦСКА прошла открытая тренировка армейцев, на которой Ничушкин отсутствовал.

После тренировки армейцев и заливки льда Ничушкин появился на площадке. На скамейке запасных форвард провел длительную беседу с главным менеджером по селекционной работе Сергеем Федоровым, после чего вышел на лед и занимался индивидуально под руководством тренера Игоря Горбенко.