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6 марта 2017, 13:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Крэйг Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера хоккейного клуба «Динамо-Минск». Об этом заявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

Главный тренер команды отметил что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф. Увеличить
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Вудкрофт возглавил минский клуб в апреле 2016 года.

«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — цитирует Курильца белорусский портал tut.by.

Главный тренер команды отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф. «Наша подготовка была идеальна, причина неудачи точно не в ней. Просто соперник был быстрее, сильнее и голоднее. Они хотели победить больше нас», — заявил Вудкрофт.

Минское «Динамо» по итогам регулярного сезона вышло в плей-офф, где уступило ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.

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