Крэйг Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»
МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера хоккейного клуба «Динамо-Минск». Об этом заявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.
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Вудкрофт возглавил минский клуб в апреле 2016 года.
«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — цитирует Курильца белорусский портал tut.by.
Главный тренер команды отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к
Минское «Динамо» по итогам регулярного сезона вышло в
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