Крэйг Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»

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Вудкрофт возглавил минский клуб в апреле 2016 года.

«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — цитирует Курильца белорусский портал tut.by.

Главный тренер команды отметил, что не видит собственных ошибок при подготовке команды к плей-офф. «Наша подготовка была идеальна, причина неудачи точно не в ней. Просто соперник был быстрее, сильнее и голоднее. Они хотели победить больше нас», — заявил Вудкрофт.