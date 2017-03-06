Директор и генменеджер клуба «Нефтехимика» покинули свои посты
МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Владимир Кузнецов и генеральный менеджер команды Виктор Левицкий покинули свои посты. Об этом они сообщили ТАСС.
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«С 1 марта я уже не работаю в клубе. Такое решение я принял сам», — сказал Кузнецов.
«Я уже не занимаю должности генерального менеджера», — сообщил Левицкий.
«Нефтехимик» по итогам нынешнего сезона не сумел попасть в
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