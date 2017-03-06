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6 марта 2017, 13:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Директор и генменеджер клуба «Нефтехимика» покинули свои посты

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Владимир Кузнецов и генеральный менеджер команды Виктор Левицкий покинули свои посты. Об этом они сообщили ТАСС.

Клуб по итогам нынешнего сезона не сумел попасть в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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«С 1 марта я уже не работаю в клубе. Такое решение я принял сам», — сказал Кузнецов.

«Я уже не занимаю должности генерального менеджера», — сообщил Левицкий.

«Нефтехимик» по итогам нынешнего сезона не сумел попасть в плей-офф. В течение нынешнего регулярного чемпионата в клубе сменилось два главных тренера. Сезон начинал Евгений Попихин, в начале октября он был отправлен в отставку и его сменил Николай Соловьев. В конце октября Соловьева заменил Андрей Назаров, при котором нижнекамцы не смогли попасть в плей-офф, заняв в Восточной конференции 10-е место.

Нефтехимик
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