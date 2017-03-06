Сорокин, Анелёв и Козун признаны лучшими игроками 1/8 финала плей-офф КХЛ

Сорокин помог ЦСКА одержать четыре победы в серии с финским «Йокеритом», которую армейцы выиграли «всухую». Один матч из этого списка Сорокин завершил без пропущенных шайб. Он отразил 94,50% бросков при коэффициенте надежности 1,33 (лучший показатель первого раунда плей-офф).

Анелёв в шести матчах победной серии «Авангарда» с «Адмиралом» из Владивостока набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10» (лучший в лиге по итогам первого раунда плей-офф).

Козун набрал очки в четырех из пяти матчей «Локомотива» в серии с минским «Динамо». Всего за отчетный период он набрал 10 очков (1+9). На данный момент нападающий возглавляет гонку бомбардиров плей-офф.