Сорокин, Анелёв и Козун признаны лучшими игроками 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник омского «Авангарда» Юнас Анелёв и форвард ярославского «Локомотива» Брэндон Козун признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Сорокин помог ЦСКА одержать четыре победы в серии с финским «Йокеритом», которую армейцы выиграли «всухую». Один матч из этого списка Сорокин завершил без пропущенных шайб. Он отразил 94,50% бросков при коэффициенте надежности 1,33 (лучший показатель первого раунда плей-офф).
Анелёв в шести матчах победной серии «Авангарда» с «Адмиралом» из Владивостока набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10» (лучший в лиге по итогам первого раунда плей-офф).
Козун набрал очки в четырех из пяти матчей «Локомотива» в серии с минским «Динамо». Всего за отчетный период он набрал 10 очков (1+9). На данный момент нападающий возглавляет гонку бомбардиров
Лучшим новичком первого раунда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter