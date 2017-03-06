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6 марта 2017, 13:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сорокин, Анелёв и Козун признаны лучшими игроками 1/8 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник омского «Авангарда» Юнас Анелёв и форвард ярославского «Локомотива» Брэндон Козун признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Сорокин помог ЦСКА одержать четыре победы в серии с финским «Йокеритом», которую армейцы выиграли «всухую». Один матч из этого списка Сорокин завершил без пропущенных шайб. Он отразил 94,50% бросков при коэффициенте надежности 1,33 (лучший показатель первого раунда плей-офф).

Анелёв в шести матчах победной серии «Авангарда» с «Адмиралом» из Владивостока набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача). Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10» (лучший в лиге по итогам первого раунда плей-офф).

Козун набрал очки в четырех из пяти матчей «Локомотива» в серии с минским «Динамо». Всего за отчетный период он набрал 10 очков (1+9). На данный момент нападающий возглавляет гонку бомбардиров плей-офф.

Лучшим новичком первого раунда плей-офф признан нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов. Он принял участие во всех шести матчах серии с «Барысом» из Астаны, где отметился одной заброшенной шайбой. Этот гол сделал 17-летнего форварда самым молодым игроком в истории КХЛ, отличившимся на кубковых стадиях.
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