«Трактор» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Щехурой
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска договорился о продлении контракта на два сезона с канадским форвардом Полом Щехурой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Щехура перешел в «Трактор» в мае прошлого года. 31-летний хоккеист в сезоне-2016/17 набрал 44 очка (15 голов и 29 передач) в 66 играх «регулярки» и
«Контракт “Трактора” с Полом Щехурой будет продлен на два сезона», — сообщил источник агентства.
«Трактор» со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в первом раунде
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter