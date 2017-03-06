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6 марта 2017, 13:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Щехурой

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска договорился о продлении контракта на два сезона с канадским форвардом Полом Щехурой, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Щехура перешел в «Трактор» в мае прошлого года. 31-летний хоккеист в сезоне-2016/17 набрал 44 очка (15 голов и 29 передач) в 66 играх «регулярки» и плей-офф КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.

«Контракт “Трактора” с Полом Щехурой будет продлен на два сезона», — сообщил источник агентства.

«Трактор» со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в первом раунде плей-офф КХЛ.

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