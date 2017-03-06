«Трактор» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Щехурой

Щехура перешел в «Трактор» в мае прошлого года. 31-летний хоккеист в сезоне-2016/17 набрал 44 очка (15 голов и 29 передач) в 66 играх «регулярки» и плей-офф КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.

«Контракт “Трактора” с Полом Щехурой будет продлен на два сезона», — сообщил источник агентства.