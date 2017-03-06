Один из самых жестких экспертов РФ заявил об отсутствии интриги в серии между «Барысом» и «Магниткой»

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Двукратный олимпийский чемпион, один из самых жестких российских экспертов Александр Кожевников в беседе с Russia-Hockey. ru подвел итог противостоянию «Барыса» и «Трактора», а также оценил шансы астанинской команды против магнитогорского «Металурга» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Понравился ли вам старт розыгрыша Кубка Гагарина-2017?

— К сожалению, мои опасения оправдались. После среднего регулярного чемпионата получили такой же первый раунд плей-офф. Мало того, что практически все фавориты победили, так еще и полноценной борьбы в сериях не получилось. Ни одного счета 4−3, в основном 4−0 и 4−1. Очевидно, что наш хоккей переживает не лучшие времена.

— Серия «Трактора» и «Барыса» стала исключением?

— Если говорить о математике и «посевах», то да. Но с другой стороны выход в четвертьфинал именно казахстанской команды — для меня не сенсация. Все-таки Челябинск во второй половине сезона шел по нисходящей, команда и побеждала, и забивала все меньше и меньше.

— «Трактор» не идеально провел предсезонную подготовку?

— Скорее всего, ведь обычно именно вторая половина сезона показывает, насколько надежно летом был заложен функциональный фундамент. Получается, здесь какие-то ошибки были.

Слышал, что в Челябинске ворчали относительно закрытого стиля игры команды, вспоминали хоккей Валерия Белоусова. Но критиковать штаб Анвара Гатиятулина я бы не стал, ведь в целом «Трактор», учитывая состав, провел нормальный сезон. Да, в плей-офф не получилось, но в регулярке есть четвертое место. Так что полноценно судить о работе Гатиятулина будем уже в следующем сезоне.

— Вчера в СМИ выступил экс-лидер «Трактора» Сергей Гомоляко, который заметил, что при нем клуб обязательно прошел бы первый этап. Ваш комментарий.

— Ну это обычная ревность. Наверное, на месте Гомоляко любой так бы сказал — может, если не в прессе, то в семейному кругу (смеется).

На мой взгляд, и при Гомоляко с кадровыми решениями у «Трактора» возникали проблемы. Насколько я знаю, сейчас его заменили не совсем хоккейные и не совсем местные люди. Понятно, многих это нервирует. Но главное, чтобы они дали работать людям хоккейным. Тому же Гатиятулину.

— Что скажете об успехе «Барыса»?

— Прежде всего отметил бы звено Бойда и Доуса. Сегодня в КХЛ уровень игры такой, что даже одна яркая тройка в плей-офф решает очень многое.

Другое наблюдение — казахстанский клуб функционально смотрелся намного лучше соперника. И здесь мы вновь должны говорить о качестве летней подготовительной работы.

— То есть штаб Эдуарда Занковца может поблагодарить штаб Андрея Назарова?

— Абсолютно верно. Обратите внимание, «Барыс» прошел сезон ровно, без серьезных спадов — в отличие от соседей, например, «Салавата» или «Сибири». То есть физически базовая команда для сборной Казахстана, игравшая и на чемпионате мира, и на отборочном турнире Олимпиады, была готова.

Кстати, в хоккейном Казахстане это уже традиция: после жестких тренеров приходят мягкие — и на старых дрожжах показывают результат. Так было с финном Селином, который сменил Владимира Крикунова, так произошло в случае Занковца и Назарова. Да что Казахстан, если у нас в Ярославле этот хитрый прием тоже регулярно применяли: фундамент закладывал Петр Воробьев, а потом команду отпускали и собирали трофеи мягкие специалисты, например, Дэйв Кинг….

— А в плей-офф-2017 «Барыс» еще повоюет?

— Боюсь, большой интриги в серии «Магнитки» и «Барыса» мы не увидим, все-таки действующий обладатель Кубка Гагарина — явный фаворит. Хотя постоянное пересечение на льду троек Коваржа и Бойда — это интересно!

— Вы уверены, что эти пересечения будут?

— Они неизбежны. Ведь в плей-офф и Мозякин, и Доус будут играть через смену.

— В целом на втором этапе плей-офф сенсации наконец-то появятся?

— Сомневаюсь. На Западе борьба, конечно, будет, но финал ЦСКА — СКА прогнозировался еще осенью. На Востоке, повторюсь, явный фаворит «Магнитка», а вот Омск с Казанью пободаются. С примерно равными шансами.

В этом плане мне интересно, как будет выглядеть «Барыс» в следующем сезоне. Вот тогда и появятся объективные оценки.

Напомним, серия между «Металлургом» и «Барысом» стартует в Магнитогорске. Первый матч пройдет 9 марта.