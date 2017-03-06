Один из самых жестких экспертов РФ заявил об отсутствии интриги в серии между «Барысом» и «Магниткой»
Противостояние команда начнется в Металлурге 9 марта.
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Двукратный олимпийский чемпион, один из самых жестких российских экспертов Александр Кожевников в беседе с
— Понравился ли вам старт розыгрыша Кубка Гагарина-2017?
— К сожалению, мои опасения оправдались. После среднего регулярного чемпионата получили такой же первый раунд
— Серия «Трактора» и «Барыса» стала исключением?
— Если говорить о математике и «посевах», то да. Но с другой стороны выход в четвертьфинал именно казахстанской команды — для меня не сенсация.
— «Трактор» не идеально провел предсезонную подготовку?
— Скорее всего, ведь обычно именно вторая половина сезона показывает, насколько надежно летом был заложен функциональный фундамент. Получается, здесь
Слышал, что в Челябинске ворчали относительно закрытого стиля игры команды, вспоминали хоккей Валерия Белоусова. Но критиковать штаб Анвара Гатиятулина я бы не стал, ведь в целом «Трактор», учитывая состав, провел нормальный сезон. Да, в
— Вчера в СМИ выступил
— Ну это обычная ревность. Наверное, на месте Гомоляко любой так бы сказал — может, если не в прессе, то в семейному кругу (смеется).
На мой взгляд, и при Гомоляко с кадровыми решениями у «Трактора» возникали проблемы. Насколько я знаю, сейчас его заменили не совсем хоккейные и не совсем местные люди. Понятно, многих это нервирует. Но главное, чтобы они дали работать людям хоккейным. Тому же Гатиятулину.
— Что скажете об успехе «Барыса»?
— Прежде всего отметил бы звено Бойда и Доуса. Сегодня в КХЛ уровень игры такой, что даже одна яркая тройка в
Другое наблюдение — казахстанский клуб функционально смотрелся намного лучше соперника. И здесь мы вновь должны говорить о качестве летней подготовительной работы.
— То есть штаб Эдуарда Занковца может поблагодарить штаб Андрея Назарова?
— Абсолютно верно. Обратите внимание, «Барыс» прошел сезон ровно, без серьезных спадов — в отличие от соседей, например, «Салавата» или «Сибири». То есть физически базовая команда для сборной Казахстана, игравшая и на чемпионате мира, и на отборочном турнире Олимпиады, была готова.
Кстати, в хоккейном Казахстане это уже традиция: после жестких тренеров приходят мягкие — и на старых дрожжах показывают результат. Так было с финном Селином, который сменил Владимира Крикунова, так произошло в случае Занковца и Назарова. Да что Казахстан, если у нас в Ярославле этот хитрый прием тоже регулярно применяли: фундамент закладывал Петр Воробьев, а потом команду отпускали и собирали трофеи мягкие специалисты, например, Дэйв Кинг….
— А в плей-офф-2017 «Барыс» еще повоюет?
— Боюсь, большой интриги в серии «Магнитки» и «Барыса» мы не увидим,
— Вы уверены, что эти пересечения будут?
— Они неизбежны. Ведь в
— В целом на втором этапе
— Сомневаюсь. На Западе борьба, конечно, будет, но финал ЦСКА — СКА прогнозировался еще осенью. На Востоке, повторюсь, явный фаворит «Магнитка», а вот Омск с Казанью пободаются. С примерно равными шансами.
В этом плане мне интересно, как будет выглядеть «Барыс» в следующем сезоне. Вот тогда и появятся объективные оценки.
Напомним, серия между «Металлургом» и «Барысом» стартует в Магнитогорске. Первый матч пройдет 9 марта.
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