Главный тренер «Адмирала» остается работать в клубе на следующий год

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Владивосток, 6 марта, PrimaMedia.

Главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский останется работать в клубе на следующий год. Также в команде будут работать тренер Максим Спиридонов и тренер вратарей Константин Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов. Кроме этого, американский защитник Джонатон Блум, латыш Оскарс Бартулис, а также форварды Джеймс Райт и Роберт Саболич продолжат выступать в коллективе, сообщает ИА PrimaMedia.

ХК «Адмирал» завершил сезон КХЛ 2016/2017 на седьмом месте в Восточной Конференции. Однако в Кубке Гагарина коллектив завершил борьбу уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» в серии 2:4. Руководство ХК «Адмирал» довольно работой тренерского штаба команды во главе Александром Андриевским и намерено продолжить с ним сотрудничество в следующем году.

«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели — прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается», — заявил Мухометов.

Контракты Андриевского, тренера Максима Спиридонова и тренера вратарей Константина Власова были заключены перед началом сезона на два года. «В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели — прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается», — заявил Мухометов.

Также контракт истекают у тренера защитников шведа Фредрика Стиллмана, который по ходу сезона несколько раз вставал у руля команды, когда Андриевский из-за проблем со здоровьем пропустил ряд встреч. Тренера по физической подготовке Александр Микульчик, скорее всего тоже, останется в команде. «У Стиллмана есть желание продолжить работу, мы в стадии переговоров, думаю, буквально на следующей неделе объявим о подписании контракта. К Микульчику тоже нет никаких вопросов — мы довольны физическим состоянием команды, как по ходу сезона, так и в плей-офф», — приводит ТАСС слова Мухометова.

Как рассказал Мухометов, в команде останется участник Матча всех звезд КХЛ этого года вратарь Игорь Бобков, который по ходу сезона вызывался в основную сборную России.

«У Игоря Бобкова контракт на следующий сезон, он остается. Волченкова мы бы хотели сохранить, но он взрослый хоккеист, его семья живет в Северной Америке. Думаю, он будет решать этот вопрос в первую очередь со своей семьей. Если он согласится, думаю, нам удастся сохранить его», — рассказал собеседник ТАСС.

Ильдар Мухометов также подвел итоги сезона для команды. «Сезон получился, скажем так, не совсем ровный, как мы хотели бы. В прошлом году мы вышли в плей-офф уверенно, с очковым запасом, с шестого места. В этом году мы боролись за плей— офф до последнего», — заявил он.