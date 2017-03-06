Главный тренер «Адмирала» остается работать в клубе на следующий год
Также в команде остаются его помощники и четыре легионера.
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Владивосток, 6 марта, PrimaMedia.
Главный тренер ХК «Адмирал» Александр Андриевский останется работать в клубе на следующий год. Также в команде будут работать тренер Максим Спиридонов и тренер вратарей Константин Власов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов. Кроме этого, американский защитник Джонатон Блум, латыш Оскарс Бартулис, а также форварды Джеймс Райт и Роберт Саболич продолжат выступать в коллективе, сообщает ИА PrimaMedia.
ХК «Адмирал» завершил сезон КХЛ 2016/2017 на седьмом месте в Восточной Конференции. Однако в Кубке Гагарина коллектив завершил борьбу уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» в серии 2:4. Руководство ХК «Адмирал» довольно работой тренерского штаба команды во главе Александром Андриевским и намерено продолжить с ним сотрудничество в следующем году.
«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в
Контракты Андриевского, тренера Максима Спиридонова и тренера вратарей Константина Власова были заключены перед началом сезона на два года. «В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в
Также контракт истекают у тренера защитников шведа Фредрика Стиллмана, который по ходу сезона несколько раз вставал у руля команды, когда Андриевский
Как рассказал Мухометов, в команде останется участник Матча всех звезд КХЛ этого года вратарь Игорь Бобков, который по ходу сезона вызывался в основную сборную России.
«У Игоря Бобкова контракт на следующий сезон, он остается. Волченкова мы бы хотели сохранить, но он взрослый хоккеист, его семья живет в Северной Америке. Думаю, он будет решать этот вопрос в первую очередь со своей семьей. Если он согласится, думаю, нам удастся сохранить его», — рассказал собеседник ТАСС.
Ильдар Мухометов также подвел итоги сезона для команды. «Сезон получился, скажем так, не совсем ровный, как мы хотели бы. В прошлом году мы вышли в
«На это есть объективные причины — в этом году нас преследовали в течение всего сезона травмы: одновременно количество травмированных доходило до
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