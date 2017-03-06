«Те, кто победил дома в первых двух играх, сумели пройти дальше»

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ЦСКА — ЙОКЕРИТ — 4−0

«ЙОКЕРИТ» ТАК И НЕ СМОГ СТАТЬ ФИНСКИМ СПЕЦНАЗОМ

Не думаю, что ЦСКА был намного слабее «Йокерита». Почти все матчи закончились с разницей в одну шайбу. В КХЛ очень мало команд, которые чувствуют себя уверенно в равных играх. И главная из них — ЦСКА. В каждом игровом моменте чувствовалось, что игроки армейцев знают, что нужно делать, что от них требуется и как они это будут делать.

«Йокерит» по сравнению с предыдущими двумя сезонами был другим. Самое больше изменение произошло в межсезонье — сменился главный тренер. Тренерское взаимодействие с командой также изменилось. В итоге «Йокерит» так и не смог стать «финским спецназом», как называли команду при Эркке Вестерлунде. При Юкке Ялонене команда не смогла продемонстрировать, за счет чего она может побеждать такие команды, как ЦСКА, «Динамо» или «Локомотив». Весь сезон финны выглядели нестабильно, и предпосылок к тому, что в плей-офф что-то изменится в лучшую сторону, не было.

СКА — ВИТЯЗЬ — 4−0

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСИЛИЙ ИГРОКОВ «ВИТЯЗЯ» БЫЛО МАЛО

Задача любого соперника СКА — лишить армейцев шайбы. Не лишить вообще, ибо в хоккее это невозможно, а заставить их как можно больше времени кататься без нее. Нужно ею дорожить. «Витязю» так играть было очень сложно. Худшего соперника, чем СКА, для них сложно было придумать. Весь сезон подольчане играли внимательно и дисциплинированно в обороне, но даже при самоотверженной игре ты все равно отдашь сопернику шайбу, и он начнет забивать. Чтобы победить СКА, нужно в первую очередь заставить их обороняться, а «Витязь» этого сделать не смог.

Подмосковная команда умеет терпеливо играть без шайбы, а впереди у них есть игроки, кто может использовать момент, те же Афиногенов с его скоростью, Копейкин с его опытом и умением бросать с острых углов, Аалтонен с его поставленным броском. Но против СКА индивидуальных усилий игроков все равно бы не хватило.

ДИНАМО М — ТОРПЕДО — 4−1

У МОСКВИЧЕЙ БЫЛО БОЛЬШЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ОБОРОНОЙ И АТАКОЙ

Эта серия — показатель того, насколько решающее значение может иметь фактор вратаря. Я ни в коем случае не говорю про гол с центра поля — такое может случиться с абсолютно любым голкипером, в том числе с самым великим. Это и не упрек вратарям «Торпедо». Они до самого конца сохраняли шансы для своей команды.

В нашем чемпионате нет понимания, насколько важен баланс в хоккее. Даже если команда строит игру от обороны, решается исход матча все равно в нападении. У нас команды либо с явным уклоном в оборону — и таких большинство, либо — в атаку. Не хватает баланса. И в этой серии он совершенно точно был на стороне «Динамо». Счет в серии, может, и не отражает напряжения в ней, но совершенно точно, что именно бело-голубые были ближе к победе. И не из-за ошибок вратарей, хоть они и обошлись очень дорого. Противостояние решилось не в однообразной игре, с постоянными набросами на ворота, а в умении сыграть нестандартно, подключении защитников. Хотя итоговый счет в серии для меня несколько неожиданный.

ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО Мн — 4−1

ЯРОСЛАВЦЫ ЗАСТАВИЛИ МИНЧАН ОШИБАТЬСЯ

Провалы и ошибки в обороне у минчан, в том числе и не очень уверенные действия вратаря Бена Скривенса, — это следствие удачной игры ярославцев. Одно дело — когда ты теряешь шайбу у своих ворот, другое — когда соперник заставляет тебя ошибаться. Это не всегда может заканчиваться голами, но очень часто — удалениями, поспешными решениями, положением, когда ты вынужден отыгрываться.

По сравнению с регулярным чемпионатом меня очень удивил в этой серии «Локомотив». Он был лучше в огромном количестве компонентов. Но исход противостояния решился главным образом в реализации большинства. Преимущество в счете у «Локомотива» в нескольких матчах было неожиданно большим.

КОЗЫРЬ У «ЛОКОМОТИВА» — БОЛЬШИНСТВО, У «ДИНАМО» — ОПЫТ

ЦСКА (1) — ЛОКОМОТИВ (4)

Если убрать голы ярославцев, заброшенные минчанам в большинстве, их серия была бы куда менее результативной. Игроки «Локомотива» показали, что готовы к встрече с самыми сильными командами лиги. Не для кого не секрет, что ЦСКА играет в давление, а значит, отрабатывая его, еще и тренируется играть против него. В обоюдной активной игре армейцы будут чувствовать себя весьма комфортно. Если ЦСКА лишит их этого козыря, то «Локомотиву» будет тяжело.

СКА (2) — ДИНАМО М (3)

Опыт в плей-офф ценится намного выше, чем в регулярном чемпионате. Ветеран тем и хорош, что побывал в самых разных игровых ситуациях. Именно поэтому у бело-голубых на ведущих ролях в основном только опытные игроки. Думаю, что опыт московского «Динамо» в их серии против СКА скорее плюс, чем минус. Думаю, исход серии зависит именно от самых повидавших видов игроков.

МЕТАЛЛУРГ Мг — КУНЬЛУНЬ — 4−1

ЗАКРЫТЬ ЗВЕНО КОВАРЖА В ЧЕТЫРЕХ ИГРАХ ПОДРЯД ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО

Несмотря на поражение, недооценивать «Куньлунь» — неправильно. Команда хорошо укомплектована, индивидуальный подбор игроков в состоянии дать результат. В одной игре им это удалось: они сдержали нападение «Магнитки» и довели свое преимущество до победы.

Чтобы продлить эту серию, китайской команде нужно было взять одна игру на выезде. «Магнитка» же после трех выигранных матчей могла действовать абсолютно спокойно. В одной игре звено Коваржа может и не сыграть, но закрыть его в трех-четырех играх подряд практически невозможно. Даже если не забивал Мозякин, то Коварж и Зарипов создавали нужное преимущество.

АВАНГАРД — АДМИРАЛ — 4−2

ОМИЧИ ЗАИГРАЛИ АКТИВНО И ТУТ ЖЕ ПЕРЕЛОМИЛИ ИСХОД СЕРИИ

Эта серия показала, что не в коем случае нельзя отдавать сопернику шайбу. В последних двух играх омичи сыграли первым номером, шли вперед, создавали моменты, поддавливали защитников, караулили отскоки. И сопернику «Авангарда» сразу стало тяжелее. В первых же четырех играх ни у одной из команд не было преимущества по владению шайбой. Омичи часто отдавали чужую половину поля, откуда нападающие соперника разгонялись по одному, привозили шайбу в чужую зону, создавали возможность для броска. Показалось, что омская команда просто смотрела, что будет делать «Адмирал». Как только «Авангард» стал играть более активно, он тут же переломил исход серии в свою пользу.

АК БАРС — САЛАВАТ ЮЛАЕВ — 4−1

КАЗАНЦЫ ИГРАЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ЖЕСТКО, НО В РАМКАХ ПРАВИЛ

Проблему организованной игры в обороне Захаркин и его тренерский штаб пытались решить еще в межсезонье. Понимая, что их команда будет заточена под атаку, они за счет опытных игроков решили добавить порядка сзади. В итоге это не сработало. Тот же самый Куляш опасен больше на чужой половине поля.

«Ак Барс» же полностью справился со своей задачей. Его защитники отбили желание у индивидуально сильных нападающих приезжать в чужую зону. Казанцы играли экстремально жестко, но в рамках правил. Из-за этого уфимцы реже шли на пятачок, в углы, сохраняли шайбу. Это один из самых эффективных способов сдерживать нападение. Конечно, наличие в определенном месте Степана Захарчука, который бьет всех подряд рядом с собой, не остановит нападающего, но определенные сомнения в его голову заложит. Это было главной причиной того, что игры проходили с небольшим количеством шайб и под диктовку «Ак Барса».

«Салавату Юлаеву» нужно было попытаться сыграть в куда более открытый хоккей, чем это вышло. При равном счете, когда удается сдерживать чужие атаки, казанцы чувствуют себя очень комфортно. Для забивания голов у них всегда есть большинство, а также Азеведо, Секач, Ткачев, Малыхин, которые всегда что-то придумают и могут воспользоваться своими моментами.

ТРАКТОР — БАРЫС — 2−4

ЛИДЕРЫ «БАРЫСА» ОБЕСПЕЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ

Эта серия, наверное, как никакая другая, показала, насколько исполнители могут быть важной частью победы. Лидеры «Барыса» приносили результат в самые важные моменты. Одна победная шайба у Найджела Доуса, две — у Дастина Бойда, одна — у Мартина Сен-Пьера.

«Трактор» сохранял шансы в каждой игре, за исключением первой, самоотверженно боролся. Но закрыть первую тройку, а также помешать сыграть остальным лидерам у них не получилось.

ЖДУ ОТ ДВУХ СЕРИЙ НА «ВОСТОКЕ» СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

МЕТАЛЛУРГ Мг (1) — БАРЫС (5)

Серия с «Магниткой» должна стать очень интересной. В «Барысе» давно есть четкое понимание, кто играет в ответственные минуты и кто приносит результат. То же самое и у «Металлурга». Это будет яркое противостояние первых звеньев, сильнейших в КХЛ, соревнующихся между собой в результативности. Конечно, есть еще звено Шипачева, но крайние нападающие Дадонов и Гусев играют вместе всего год.

По ходу серии может произойти много чего. Но в раздевалке «Барыса» есть что противопоставить «Магнитке». Кубковый опыт, первое звено с лучшим бомбардиром КХЛ, тренерский штаб — все на стороне фаворита из Магнитогорска. Но на все это у астанчан есть если не козыри, то хотя бы контраргументы. У них есть ведущая пятерка, хорошо работающее большинство. Хорошо работает и тренерский штаб, у которого не такой победный опыт, но он показал свою способность решать игровые задачи. К тому же у «Барыса» должен вернуться в строй Брэндон Боченски.

АВАНГАРД (2) — АК БАРС (3)

Встретятся две очень опытные команды, одержавшие непростые победы в своих сериях. Борьбы в ней будет очень много. Мне интересно, сможет ли «Авангард» сыграть против казанцев первым номером. От степени открытости игры будет зависеть исход серии. При игре в большинстве шансов больше у казанцев, так как с начала сезона спецбригады по реализации численного преимущества оптимизма не внушают. Играть же без удалений — задача очень непростая. А пересидеть «Ак Барс» — в обороне — это прямая дорога к неприятностям. В целом я жду от двух серий на «Востоке» очень приличной и содержательной борьбы. Не думаю, что какой-либо команде удастся завладеть преимуществом в первом матче и не отдавать его до четвертого.

РЕЗЮМЕ

Ни одна из серий не затянулась до 7-го матча. На первом этапе разрыв в уровне команд все-таки еще чувствуется. Но я бы не стал говорить, что это какая-то закономерность. Единственной командой, кто сумел зацепить гостевой матч, стал «Барыс». Остальные, кто выиграл на своей площадке в первых двух играх, сумел пройти дальше. Именно эти победы дали командам более высокого «посева» преимущество, которое они затем воплотили в общий успех в серии.

КУБОК ГАГАРИНА

с Александром ХАВАНОВЫМ.