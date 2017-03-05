Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28978774/
5 марта 2017, 22:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Адмирала» Фисенко оштрафован за фол на Буте

СДК КХЛ оштрафовал нападающего «Адмирала» Михаила Фисенко за удар головой форварда «Авангарда» Дэвида Бута в шестом матче серии первого раунда плей-офф.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Адмирал» Михаила Фисенко (№ 11) наказание по правилу 529 а (Удар головой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.13.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

4.03.2017 10:00 Зрители 5860 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Фетисов Арена"
Адмирал 0:2 Авангард
(0:1, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Федор Канарейкин
Вратари
Игорь Бобков 58:32 (И. Бобков 59:37) Доминик Фурх
1-й период
Илья Михеев (В. Пьянов) 00:48
Николай Лемтюгов 08:05
2-й период
21:35 Илья Иванов
27:04 Сергей Барбашев
Владимир Соботка (Н. Лемтюгов) 31:15
36:09 Максим Казаков
Илья Зубов 36:09
3-й период
56:33 Егор Яковлев
Илья Зубов 58:23
59:37 Михаил Фисенко
59:37 Михаил Фисенко
Статистика
33 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Тренерский штаб Андриевского продолжит работу в «Адмирале» в следующем сезоне

Тренерский штаб Андриевского продолжит работу в «Адмирале» в следующем сезоне

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба «Адмирал» довольно работой тренерского штаба команды во главе с Александром Андриевским и намерено продолжить с ним сотрудничество в следующем сезоне. Итоги сезона для владивостокского клуба подвел генеральный менеджер Ильдар Мухометов.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»