Форвард «Адмирала» Фисенко оштрафован за фол на Буте

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Адмирал» Михаила Фисенко (№ 11) наказание по правилу 529 а (Удар головой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.13.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.