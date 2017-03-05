«Салават» рассчитывает на Воробьёва, Назаров готовит силовиков

«Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что клуб планирует сделать новое контрактное предложение форварду Михаилу Воробьёву.



«У Михаила Воробьёва контракт с “Салаватом Юлаевым” до 30 апреля 2017 года. Уехать раньше во “Флайерз” он может только в том случае, если мы его отпустим. До 13 апреля мы ребят распустили, 13-го всех соберём. И узнаем, у кого какие планы. В том числе и у Воробьёва.



Конечно, мы планируем сделать ему новое предложение. Вопрос в том, какие приоритеты у человека. Может, он хочет в Северную Америку. Или же планирует ещё два года здесь поиграть. Шёл плей-офф, про контракты никто не говорил. Сейчас он для нас закончился, все переосмыслят ситуацию. Приедут со свежей головой, будем разговаривать», — сказал Вайсфельд.

Назаров готовит новых Рыспаевых?

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от тренировочного лагеря клуба, а также заявил, что нижнекамцы могут стать самой силовой командой лиги. Неужели Андрей Викторович решил вырастить новых Рыспаевых? Что ж, было бы интересно посмотреть.



«27-летний Александр Торяник, возможности которого мне известны по “Донбассу” и который немного подзастрял на Украине и в ВХЛ. Уверен, что после качественного тренировочного лагеря Торянику по силам правильно войти в сезон и стать ведущим силовым форвардом, если хотите, агрессором в КХЛ. Те же слова готов сказать о 21-летнем защитнике Егоре Маташкове. Он уже сделал заявку. Как и другой праворукий защитник-гренадёр, воспитанник магнитогорской школы 27-летний Михаил Чурляев.



На лёд пока не выходит Никита Квартальнов. Но уверен, что уже в ближайшие дни он протестирует наших новичков в силовой борьбе. У клуба после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой лиги. Брынцев, Сергеев, Квартальнов, Огурцов, Куликов, Фазылзянов, Шиксатдаров — у нас очень атлетичная молодёжь. Исходя из этого кадрового потенциала и будем предлагать хоккеистам определённые системы игры. В том числе на мартовском сборе», — цитирует тренера Russia-Hockey.

«Если бы я был в “Тракторе”, он бы прошёл первый раунд плей-офф»

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко оценил выступление челябинской команды в этом сезоне. Чёрно-белые вылетели в первом раунде плей-офф от «Барыса», проиграв серию со счётом 2−4.

«Команда выглядела в течение регулярного сезона прилично, не зря заняла четвёртое место на Востоке. Хорошо играли в обороне. В плей-офф не хватило длины “скамейки”. Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались. Наверное, немножко не хватило тренерского опыта Гатиятулину в кубковых играх.



Что было бы по-другому, останься я в клубе? Без меня в команде появился Рой, но я бы взял другого хоккеиста, более забивного. Если бы ко мне обратились, я бы подсказал кого-нибудь, потому что знаю, что ребята-иностранцы готовы были приехать. Если бы я был в команде, она бы прошла первый раунд. У меня был хороший контакт с игроками и тренерским штабом. Думаю, что до дедлайна надо было обратить внимание на двух-трёх игроков, которые могли бы конкурировать с ребятами и которые должны были появиться в команде, чтобы заменить их. Якуценя заболел, другие ребята травмировались. Нужна была замена, а пришлось ставить вместо него молодых хоккеистов. Вот этого и не хватило», — сказал Гомоляко.

«На старте серии с “Ак Барсом” шансы 50/50»

Форвард «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал выход омской команды во второй раунд плей-офф и поделился ожиданиями от неё.



«Мы очень рады одержать победу в серии. Противник был непростой. Мы играли единой командой, следовали тактическому плану и отрабатывали все 60 минут игрового времени. Конечно, Доминик отлично играл, выручал нас. Всё это и стало залогом победы. Готовимся к Казани. В предыдущих сезонах у меня были травмы. И я рад, что сейчас могу помогать команде в играх на вылет. Стараюсь играть на сто процентов в каждом матче и приносить максимум пользы.

Всегда сложно приезжать и адаптироваться к маленькому льду. Они активно начали, грамотно действовали с шайбой. Можно сказать, что мы не совсем были готовы к этому. И они выиграли третий, а затем и четвёртый матч на своей площадке. Ничего не поделать, нам пришлось перестраиваться.



Серия с «Ак Барсом»? Нужно быть лучше. Это касается как зоны защиты, так и зоны нападения. Всем ясно, что это очень хороший соперник, демонстрирует своё мастерство на протяжении многих лет в КХЛ. На старте серии шансы всегда 50/50. У нас тоже классная команда. Если будем играть по максимуму, сможем их победить", — цитирует игрока официальный сайт клуба.