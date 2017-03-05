Конкуренция в первом раунде должна быть выше

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Главное впечатление от итогов первого раунда Кубка Гагарина можно описать кратко и емко: «забыть как страшный сон». Если бы не «зеленое дерби», немного разбавившее предсказуемый и местами весьма унылый ход матчей, то было бы совсем плохо. Но и оно ограничилось пятью играми.

Серия против «Витязя» для СКА вовсе превратилась в тренировку повышенной сложности, какие бы дипломатические фразы не произносили тренеры санкт-петербургской команды. Некоторые фавориты прошли дальше не без труда, но это скорее можно поставить им в упрек.

«Авангард», стоило ему собраться при счете 2:2 в серии с «Адмиралом», в двух последних матчах не дал дальневосточникам ни разу забить.

Тем, кто не видел матчи ЦСКА и «Йокерита», может прийти в голову мысль о тотальном невезении финнов. Они трижды уступили в овертаймах. В действительности ни в одной из игр у них не было реальных шансов на победу. Армейцы владели огромным игровым преимуществом на протяжении каждой из четырех встреч. Будь «Йокерит» чуть удачливее, то мог бы зацепить один матч. Не больше. Но ему и без этого сильно везло. В четвертой игре арбитры на основании видеопросмотра отменили два гола ЦСКА в основное время.

Серия «Динамо» и «Торпедо» получилась драматичной, но едва ли зрелищной.

Игры «Барыса» и «Трактора» были одновременно напряженными и бедными на события.

Визуальные иногда впечатления могут быть обманчивыми и донельзя субъективными. Но в данном случае на их стороне есть цифры, которые не лгут. Первый раунд Кубка Гагарина с точки зрения интриги получился пустым. Команды, вылетевшие из плей-офф, выиграли как никогда мало встреч — всего 8. Печальная во всех отношениях тенденция продолжается четвертый год подряд. Смотреть в сторону НХЛ на этом фоне даже неудобно. Там за последние пять лет вылетевшие в стартовом раунде команды трижды выиграли по 15 матчей, дважды — по 16.

Сейчас в КХЛ только один клуб, имевший посев ниже, выбил вышестоящего оппонента. Повторение антирекорда 2012 и 2015 годов не случилось. Но успех «Барыса» в серии с «Трактором» не выглядит чем-то необыкновенным. Положа руку на сердце, только защитник Кирилл Кольцов может считаться звездой в составе челябинцев. Плюс два-три игрока уровня чуть выше среднего. Главный тренер Анвар Гатиятулин выжал из имевшегося в его распоряжении набора хоккеистов максимум. Этого хватило, чтобы оказаться на четвертом месте в Восточной конференции. Шансы «Трактора» в противостоянии с большой четверкой, включая турбулентный «Салават», были бы, вероятнее всего, еще меньше. Расслоение между богатыми, просто состоятельными и остальными клубами в этом году стало еще больше. Уже сейчас невольно возникает вопрос, для чего нужна стадия 1/8 финала, если в ней все настолько предсказуемо?

Сокращение числа участников плей-офф до восьми в лиге, где играют 29 команд, станет плохим решением. В таком случае регулярный чемпионат уже после пары месяцев превратится в товарищеский турнир, где все ясно. Самый очевидный выход — вернуться к истокам и вспомнить о тех идеях, которые ставились во главу угла при создании КХЛ. Каждая команда должна иметь шанс на то, чтобы выстрелить. Понятно, что гранды со своими возможностями никуда не денутся. Но ведь были и рижское «Динамо», и «Спартак», и ХК МВД и «Сибирь», пошумевшие в плей-офф. Сейчас даже о таких командах остается мечтать.