Конкуренция в первом раунде должна быть выше
Корреспондент «СЭ» подводит итоги четвертьфиналов конференций Кубка Гагарина.
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Видимо, что-то случилось...
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Главное впечатление от итогов первого раунда Кубка Гагарина можно описать кратко и емко: «забыть как страшный сон». Если бы не «зеленое дерби», немного разбавившее предсказуемый и местами весьма унылый ход матчей, то было бы совсем плохо. Но и оно ограничилось пятью играми.
Серия против «Витязя» для СКА вовсе превратилась в тренировку повышенной сложности, какие бы дипломатические фразы не произносили тренеры
«Авангард», стоило ему собраться при счете 2:2 в серии с «Адмиралом», в двух последних матчах не дал дальневосточникам ни разу забить.
Тем, кто не видел матчи ЦСКА и «Йокерита», может прийти в голову мысль о тотальном невезении финнов. Они трижды уступили в овертаймах. В действительности ни в одной из игр у них не было реальных шансов на победу. Армейцы владели огромным игровым преимуществом на протяжении каждой из четырех встреч. Будь «Йокерит» чуть удачливее, то мог бы зацепить один матч. Не больше. Но ему и без этого сильно везло. В четвертой игре арбитры на основании видеопросмотра отменили два гола ЦСКА в основное время.
Серия «Динамо» и «Торпедо» получилась драматичной, но едва ли зрелищной.
Игры «Барыса» и «Трактора» были одновременно напряженными и бедными на события.
Визуальные иногда впечатления могут быть обманчивыми и донельзя субъективными. Но в данном случае на их стороне есть цифры, которые не лгут. Первый раунд Кубка Гагарина с точки зрения интриги получился пустым. Команды, вылетевшие из
Сейчас в КХЛ только один клуб, имевший посев ниже, выбил вышестоящего оппонента. Повторение антирекорда 2012 и 2015 годов не случилось. Но успех «Барыса» в серии с «Трактором» не выглядит
Сокращение числа участников
Самый печальный вывод заключается даже в другом — похоже, на самом верху никто не заинтересован в том, чтобы в чемпионате КХЛ возросла конкуренция. Хотя именно в таких условиях способны максимально прогрессировать игроки сборной России, собранные в основном в
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