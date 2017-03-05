Стал известен календарь матчей «Барыса» и «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ

КХЛ опубликовала календарь матчей серии между астанинским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции, передает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала «Барыс» с общим счетом 4:2 обыграл «Трактор», а «Металлург» уверенно победил китайский клуб «Куньлунь» — 4:1.

Серия между «Металлургом» и «Барысом» стартует в Магнитогорске. Первый матч пройдет 9 марта и начнется в 20:00 по времени Астаны, а вторая игра состоится 11 марта и стартует в 18:00.

Затем серия переедет в Астану. Матчи в столице Казахстана пройдут 13 и 15 марта — в обоих случаях стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

В случае необходимости «Барыс» и «Металлург» проведут еще максимум три матча. Они состоятся 17, 19 и 21 марта (Магнитогорск, Астана и Магнитогорск соответственно).