Тренерский штаб Андриевского продолжит работу в «Адмирале» в следующем сезоне

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«Адмирал» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на седьмом месте в таблице Восточной конференции, опередив ставшую девятой «Сибирь» на три очка. В Кубке Гагарина команда завершила борьбу в первом раунде, уступив в серии омскому «Авангарду» со счетом 2−4.

Контракты Андриевского, тренера Максима Спиридонова и тренера вратарей Константина Власова были заключены перед началом сезона на два года. «В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи — попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели — прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается», — заявил Мухометов.

Собеседник агентства уточнил, что соглашения истекают у тренера защитников шведа Фредрика Стиллмана и тренера по физической подготовке Александра Микульчика, однако и они, скорее всего, останутся в команде. «У Стиллмана есть желание продолжить работу, мы в стадии переговоров, думаю, буквально на следующей неделе объявим о подписании контракта. К Микульчику тоже нет никаких вопросов — мы довольны физическим состоянием команды как по ходу сезона, так и в плей-офф», — уточнил генменеджер клуба.

Бобков остается, Волченков думает

Как сообщил Мухометов, в команде останется участник Матча всех звезд КХЛ этого года вратарь Игорь Бобков.

«У Игоря Бобкова контракт на следующий сезон, он остается. Волченкова мы бы хотели сохранить, но он взрослый хоккеист, его семья живет в Северной Америке. Думаю, он будет решать этот вопрос в первую очередь со своей семьей. Если он согласится, думаю, нам удастся сохранить его», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, в команде точно останутся четыре легионера — защитники американец Джонатон Блум и латыш Оскарс Бартулис, а также нападающие канадец Джеймс Райт и словенец Роберт Саболич. «Контракт Райта мы продлили на год зимой, та же ситуация и с Саболичем. Есть контракты у Бартулиса и Блума», — сообщил он.

Как рассказал Мухометов, позиция пятого легионера будет зависеть от приоритетов клуба. «Нам нужно понять, в какую сторону по иностранцам мы пойдем. Если мы пойдем в направлении усиления нападения, то, может быть, будем склоняться к подписанию иностранца-нападающего. Поэтому по Шону Морриссону (канадский защитник команды — прим. ТАСС) остаются вопросы, хотя он нас полностью устраивает — добротный защитник, который здорово помог нам в плей-офф», — поделился он.

Сезон достаточно успешный, но неровный

Собеседник ТАСС подвел итоги сезона для команды. «Сезон получился, скажем так, не совсем ровный, как мы хотели бы. В прошлом году мы вышли в плей-офф уверенно, с очковым запасом, с шестого места. В этом году мы боролись за плей- офф до последнего», — заявил он.

«На это есть объективные причины — в этом году нас преследовали в течение всего сезона травмы: одновременно количество травмированных доходило до семи-восьми человек основного состава, — продолжил он. — Это, к сожалению, продолжилось в плей-офф — пять игроков мы потеряли к четвертой игре, и остальные матчи играли, скажем так, не совсем в основном составе. У нас в принципе состав молодой, и выключение даже одного-двух игроков, таких как Саболич или Блум, очень сильно влияет на нашу игру. Мы бились в плей-офф до конца, но шансов одолеть такую сильную команду, как “Авангард”, тем более, насколько я знаю, без травмированных, у нас было не много».

«Но ребята сражались, и хочется сказать им спасибо, что выходили на лед даже с тяжелыми травмами. В целом для нас сезон сложился неровно, но достаточно успешно», — заключил собеседник ТАСС.