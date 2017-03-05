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5 марта 2017, 17:15 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Двукратный обладатель Кубка Гагарина». С кем «Барыс» сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ

Sports.kz представляет магнитогорский «Металлург», соперника «Барыса» по полуфиналу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Sports.kz представляет магнитогорский Металлург соперника <span class=error>Барыса</span> по полуфиналу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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«Металлург» — один из самых успешных клубов КХЛ по количеству выигранных титулов. «Магнитка» завоевывала Кубок Гагарина в сезоне-2013/14 (финал — «Лев», 4:3) и 2015/16 (финал — ЦСКА, 4:3).

«Барыс» и «Металлург» уже встречались между собой в плей-офф — в сезоне-2011/12. Тогда в первом раунде казахстанская команда уступила — 3:4. Напомним, та серия развивалась крайне драматично: после четырех игр «Барыс» вел 3:1, однако затем трижды проиграл в овертаймах.

В этом сезоне «Барыс» и «Металлург» дважды играли в «регулярке»: в Магнитогорске «Барыс» проиграл 1:3, однако на своем льду взял верх — 5:3.

По итогам «регулярки» нынешнего сезона «Магнитка» заняла третье место, набрав 124 очка (ЦСКА и СКА — по 137). По забитым шайбам магнитогорская команда на втором месте — 199 (СКА — 252), по пропущенным — на девятом — 136.

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром (85 очков) и снайпером (48 шайб) «регулярки», защитник Крис Ли — лучшим ассистентом (51 передача).

После первого раунда в списке бомбардиров плей-офф сразу три хоккеиста «Металлурга» — Данис Зарипов (9 очков), Крис Ли (9) и Ян Коварж (8).

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