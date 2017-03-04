«Авангард» ждёт дома «Ак Барс», а «Барыс» сразится с «Магниткой»

«Авангард» снова сыграл на ноль

После крупной победы со счётом 6:0 в пятом матче серии не было ясно, есть ли ещё силы у «Адмирала», чтобы отыграться. И ведь уже на 48-й секунде отчётной встречи Илья Михеев открыл счёт, ошарашив хозяев льда. Кроме того, «Авангард» заметно прибавил при игре в обороне по ходу серии и в итоге не позволил дальневосточникам отличиться во втором матче подряд.



Гол Соботки в середине игры и 17 спасений Фурха позволили гостям избежать нервной концовки. В следующем раунде омичи сразятся с казанским «Ак Барсом».



Счёт в серии: 4−2 в пользу «Авангарда».

«Барыс во второй раз прошёл первый раунд

«Трактор» и «Барыс» неизменно обменивались победами в серии, но эта традиция была нарушена в Астане. Хотя встреча для казахстанцев началась не лучшим образом — в середине первого периода Кирилл Кольцов реализовал большинство.

«Барыс» сравнял счёт в начале второго периода, а вышел вперёд в начале третьего. Ключевой в этой серии стала шайба Дастина Бойда, заброшенная в численном большинстве. «Барыс» впервые с сезона-2013/14 вышел во второй раунд, где сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом». В плей-офф КХЛ они встречались один раз, их серия пятилетней давности растянулась на семь матчей, в которых сильнее были «сталевары».

Счёт в серии: 4−2 в пользу «Барыса».

Пары плей-офф второго раунда

После завершения серий «Авангарда» и «Барыса» стали известны все пары второго раунда плей-офф.

Запад:

ЦСКА — «Локомотив»

СКА — «Динамо» (Москва).

Восток:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс»

«Авангард» — «Ак Барс».

Серии Западной конференции начинаются 8 марта, а Восточной — 9 марта.

Джокеры «Локомотива»

Противостояние «армейцев» Москвы и «Локомотива» должно стать одним из самых непредсказуемых во втором раунде. На бумаге явный фаворит — ЦСКА, но у «Локомотива» есть свои джокеры и тузы в рукаве.



«ЦСКА прошёл “Йокерит”, но у нас против них найдутся свои джокеры и тузы в рукаве. Мы будем биться с ними с полной отдачей, что называется, до смерти, покажем свой лучший хоккей. Конечно, удача важна, но мы верим прежде всего не в неё, а в собственные силы. Случается всякое, но я не думаю, что ЦСКА будет ещё забивать сам себе. Вынуждать их ошибаться, забивать голы — это работа нашей команды. Если мы всё сделаем правильно, то добьёмся успеха», — сказал капитан ярославцев Стаффан Кронвалль.

Доус в «сотке» лучших снайперов

Нападающий «Барыса» Найджел Доус стал первым иностранцем в списке 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов. В серии первого раунда плей-офф с «Трактором» он забросил 179-ю шайбу.



По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвёртое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса пока 161 гол. По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус (179 голов) — на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Александру Радулову (193) и Александру Пережогину (188).