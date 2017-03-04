Главный тренер «Барыса»: Завтра Боченски попробует потренироваться
Наставник «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды в противостоянии с «Трактором» в первом раунде серии
плей-офф Кубка Гагарина.
«В первую очередь спасибо «Трактору» за отличную серию. Встречались две равные команды,
Мы надеемся, что Боченски скоро восстановится. Однозначно у него есть улучшения, завтра у нас выходной, он попробует потренироваться, и мы будем видеть, готов он или нет.
Защитники давали бросать? Хоккей такая игра, где невозможно все закрыть, не давать бросать. Тогда у Карлссона просто не было бы работы. Это объективная реальность, здесь невозможно сделать
В целом мы ожидали, что все игры будут напряженными, так и случилось", — сказал Занковец.
Напомним, «Барыс» сегодня выиграл у «Трактора» 2:1 и одержал победу в серии со счетом 4:2. В полуфинале Восточной конференции казахстанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter