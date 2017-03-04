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4 марта 2017, 21:17 | Хоккей: КХЛ | PROСПОРТ - Казахстан

Главный тренер «Барыса»: Завтра Боченски попробует потренироваться

Наставник «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды в противостоянии с «Трактором» в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина.

«В первую очередь спасибо «Трактору» за отличную серию. Встречались две равные команды, где-то в определенных моментах нам больше повезло. Что касается сегодняшней игры, то первый период был за гостями, во втором было наше преимущество, ну, и в третьем хорошо отыграли в обороне. Были моменты, когда соперник мог забить, но Карлссон здорово отыграл.

Мы надеемся, что Боченски скоро восстановится. Однозначно у него есть улучшения, завтра у нас выходной, он попробует потренироваться, и мы будем видеть, готов он или нет.

Защитники давали бросать? Хоккей такая игра, где невозможно все закрыть, не давать бросать. Тогда у Карлссона просто не было бы работы. Это объективная реальность, здесь невозможно сделать что-то сверхъестественное.

В целом мы ожидали, что все игры будут напряженными, так и случилось", — сказал Занковец.

Напомним, «Барыс» сегодня выиграл у «Трактора» 2:1 и одержал победу в серии со счетом 4:2. В полуфинале Восточной конференции казахстанский клуб сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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