Хоккеисты «Нефтехимика» Кареев и Огурцов вызваны в олимпийскую сборную России
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Игроки «Нефтехимика» голкипер Андрей Кареев и защитник Дмитрий Огурцов вызваны в Новогорск для участия в тренировочных сборах олимпийской сборной России перед матчами с национальной командой Южной Кореи, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Нижнекамска.
Кареев начинал текущий сезон в новокузнецком «Металлурге». Суммарно 22-летний вратарь принял участие в 44 играх, средний процент отраженных бросков составил 93,6.
22-летний Огурцов в 42 матчах сезона набрал 9 очков (5 шайб и 4 передачи) при показателе полезности «+6».
Олимпийская сборная России — ближайший резерв национальной команды.
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