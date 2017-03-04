До седьмых матчей на «Востоке» так и не дошло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Омичи встретятся с «Ак Барсом», а астанчан проэкзаменует «Магнитка».

АВАНГАРД — АДМИРАЛ — 4−2.

АДМИРАЛ — АВАНГАРД — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Михеев — 2 (Пьянов), 0:48 — 0:1. Соботка — 3 (Лемтюгов), 31:15 — 0:2. Нереализованный буллит: Зубов (58:23, Авангард). Вратари: Бобков (58:32 — 59:37) — Фурх. Штраф: 33 — 4. Броски: 17 (4+2+11) — 23 (6+10+7). Судьи: Ержабек, Рогачев. 4 марта. Владивосток. «Фетисов Арена». Счет в серии: 4−2 (1:2, 3:6, 4:3, 3:2 ОТ, 0:6).

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 4.03.2017, 10:00 0:2 Адмирал Авангард

ХЛАДНОКРОВНЫЙ «АВАНГАРД».

Самая интригующая серия Востока получила ожидаемую развязку. В шести безголевых для «Адмирала» периодах омичи предстали опытным кубковым бойцом, и к противостоянию с «Ак Барсом» подойдут с опустевшим лазаретом и поймавшим кураж Фурхом.

«После шестой игры видел по лицам ребят, что бензинчик уже закончился», — признался Александр Андриевский. Эмоциональный всплеск их соперников, напротив, не угас, и парни Канарейкина в очередной раз здорово начали. Быстрая трехходовка Зубов — Пьянов — Михеев сработала уже на 48-й секунде. Даже ставшая родной канадская площадка не слишком помогала «морякам». За два периода шайба лишь пять раз долетела до Фурха, причем во втором — лишь однажды. «Ястребы» перекрыли кислород в своей зоне, карауля ошибки, и вскоре свой шанс не упустили. Лемтюгова отправили в быструю контратаку, и герой серии Соботка поразил пустые ворота при попустительстве молодого Алексеева.

«Адмирал» опомнился в третьем отрезке, когда было уже поздно. «За шесть матчей соперники хорошо изучили друг к друга, — заявил наставник “Авангарда” Федор Канарейкин. — Мы сыграли агрессивнее и контактнее, чем раньше. Фурх поймал игру и вновь не пропустили». Чех классно подтащил в решающих эпизодах, и вместе с партнерами превратил концовку в формальность. Последним светлым пятном серии для Владивостока стал парированный буллит от бывшего капитана Зубова.

ТРАКТОР — БАРЫС — 4−2.

БАРЫС — ТРАКТОР — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кольцов — 1 (бол., Рой, Пеньковский), 9:39 — 0:1. Маркелов — 2 (Даллмэн), 22:44 — 1:1. Кольцов — 1 (бол., Пушкарев, Даллмэн), 42:45 — 2:1. Вратари: Карлссон — Францоуз. Штраф: 10 — 8. Броски: 27 (5+16+6) — 29 (12+4+13). Судьи: Бондарь, Оленин. 4 марта. Астана. «Барыс-Арена». Счет в серии: 4−2 (2:5, 1:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:1 ОТ).

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/4 финала конференций, 4.03.2017, 14:00 2:1 Барыс Трактор

«БАРЫС» ПОВРЕМЕНИЛ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА УРАЛ.

Пара лишних периодов и очередной переезд наложили отпечаток на игру, но вместо закрытости первых встреч «Барыс» и «Трактор» поочередно заводили публику. Первые — быстрыми атаками сходу, а вторые — долгими позиционными розыгрышами, но в итоге все решило большинство. Хозяева не вернутся Южный Урал раньше следующего сезона.

Лучшие годы Кирилла Кольцова наверняка в прошлом, и в нынешнем противостоянии он не всегда полезен, но его смертоносный бросок остается незаменимым для челябинской спецбригады, работавшей эффективнее соперника по ходу серии. Заложив «улитку», атакующий защитник «Трактора» классно попал в ближнюю девятку.