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32-летний Доус в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф с челябинским «Трактором» забросил свою 179-ю шайбу в карьере в КХЛ, что позволило ему войти в топ-100. В лиге он выступает шестой сезон.



По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвертое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса 161 гол.



По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус со 179 голами располагается на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Радулову (193) и Александру Пережогину (188).