Доус — первый легионер в списке 100 лучших снайперов чемпионатов страны
Канадский форвард астанинского «Барыса» Найджел Доус, имеющий также гражданство Казахстана, стал первым иностранным хоккеистом, вошедшим в список 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
32-летний Доус в четвертом матче серии 1/8 финала
По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвертое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса 161 гол.
По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус со 179 голами располагается на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Радулову (193) и Александру Пережогину (188).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter