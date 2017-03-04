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4 марта 2017, 18:51 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Доус — первый легионер в списке 100 лучших снайперов чемпионатов страны

Канадский форвард астанинского «Барыса» Найджел Доус, имеющий также гражданство Казахстана, стал первым иностранным хоккеистом, вошедшим в список 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Канадский форвард <span class=error>астанинского</span> <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Найджел</span> <span class=error>Доус</span> имеющий также гражданство Казахстана стал первым иностранным хоккеистом вошедшим в список 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов сообщается на официальном сайте <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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32-летний Доус в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф с челябинским «Трактором» забросил свою 179-ю шайбу в карьере в КХЛ, что позволило ему войти в топ-100. В лиге он выступает шестой сезон.

По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвертое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса 161 гол.

По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус со 179 голами располагается на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Радулову (193) и Александру Пережогину (188).

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