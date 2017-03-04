Пушкарев: Тогда во втором раунде уступили «Салавату», но не будем оглядываться на тот опыт

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«Барыс» 4 марта обыграл «Трактор» со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Таким образом, клуб из Астаны выиграл серию 4−2 и вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет против «Магнитки».

— Удалось завершить серию раньше седьмого матча. Наверняка хотелось оформить победу дома?

— Игра была тяжелая. Во втором периоде мы взвинтили темп, неплохо играли. Удалось забить гол, сравнять и потом реализовать численное большинство. И довели уже матч до логического завершения.

— Сегодня было мало удалений. Концентрация на пределе?

— Думаю, первые игры соперники хотели показать друг другу, что будет очень жесткая и бескомпромиссная борьба. И тогда было право на ошибку. Последние матчи пришлось играть не так грубо, потому что была опасность получить удаление, подвести команду. Сегодня, наверное, было самое малое число удалений за серию.

— Вы последними на «Востоке» завершили серию. Хватит времени восстановиться, учитывая, что следующий соперник завершил раньше?

— Я думаю, что времени вполне хватает. Сейчас отдохнем, тренеры потом скажут, что делать. «Металлург» — команда всем известная. Соперник хороший. Здесь ничего не скажешь. Будем готовиться, будем играть.

— Второй раз в истории вы вышли во второй раунд.

— Тогда мы уступили «Салавату» во втором раунде. Но мы не будем оглядываться на тот опыт, у нас тогда не получилось пройти еще дальше. Будем работать, стараться играть, будем думать о каждой конкретной игре, а не о целой серии.