Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ

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В субботу «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» (Владивосток) со счетом 4:2, а «Барыс» дома с таком же счетом одержал победу над челябинским «Трактором».

Таким образом, в полуфинале восточной конференции сыграют «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс», а также «Авангард» и казанский «Ак Барс». Встречи пройдут 9, 11, 13, 15, и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

В западной конференции сыграют ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) и СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва),. Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.