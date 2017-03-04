Отряд не заметил: «Барыс» без Боченски прошел «Трактор» в серии плей-офф КХЛ

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Привет от Васильченко.

«Трактор» и «Барыс», пропустившие прошлогодний розыгрыш плей-офф, ранее уже встречались в первом раунде — в 2013 году. Тогда со счетом 4:3 в серии победили челябинцы, впоследствии дошедшие до финала Кубка Гагарина.

«Барыс» перед самым плей-офф понес существенную потерю: в предпоследней игре «регулярки» капитан команды Брэндон Боченски получил страшный удар в голову от защитника новокузнецкого «Металлурга» Алексея Васильченко (экс-игрока «Трактора»).

«Такое уже происходило два года назад, когда мы остались в плей-офф без Боченски. Надеюсь, он пропустит не так много. В любом случае мы должны найти пути к победе и в его отсутствие, пока он не вернулся. Да, это наложит отпечаток на игру, будут изменения, но в составе команды есть игроки, готовые проявить себя, получив больше игрового времени», — сказал агентству «Р-Спорт» форвард Найджел Доус, в отсутствие Боченски ставший капитаном и безусловным лидером «Барыса».

Рекорд Кравцова.

Заменивший Боченски в первой тройке нападения «Барыса» Константин Пушкарев стал автором первого гола в серии. Хоккеист отличился уже на 11-й секунде первой игры в Челябинске. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф Кубка Гагарина. К десятой минуте встречи астанинцы еще дважды пробили голкипера «Трактора» Павла Францоуза, а после четвертой пропущенной шайбы на 22-й минуте чех уступил место в воротах Василию Демченко.

В середине второго периода «Барыс» повел 5:0, сняв все вопросы об исходе стартовой игры серии. Единственным утешением для челябинских болельщиков стала шайба 17-летнего Виталия Кравцова. Форвард проводил всего четвертый матч в КХЛ (первый — в плей-офф), хоккеист стал автором самого молодого гола в истории плей-офф Кубка Гагарина (17 лет и 61 день). Стоит отметить, что Кравцов забросил первую шайбу за «Трактор» раньше звездных воспитанников клуба: Валерию Ничушкину потребовалось девять игр в «Тракторе» (забил в возрасте 17 лет 10 месяцев 4 дня), Евгению Кузнецову — 23 матча (17 лет 7 месяцев 24 дня).

Гол Кравцова и шайба Юрия Петрова в третьем периоде добавили «Трактору» оптимизма перед вторым матчем серии — 2:5.

Ответ «Трактора».

Во второй игре «Трактор» уверенно взял реванш, показав, что вынес правильный урок из поражения в первом матче. Челябинцы отправили в ворота «Барыса» те же пять шайб, что пропустили сами двумя днями ранее, и одержали победу — 5:1.

«Это был прошлый матч, только наоборот. Слишком много удалений и при таком их количестве сложно рассчитывать на успех. Тем не менее, ребята боролись и до определенного момента смогли сдерживать большинство соперника, но силы не бесконечны и в какой-то момент их стало меньше, чем у соперника. Отсюда поражение. Всегда хочется большего, но, в принципе, если бы мне до начала серии сказали, что будет такой результат после двух игр в Челябинске, то, я думаю, это было бы нормально», — подвел итоги выездных игр главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец.

Капитан Доус выводит «Барыс» вперед.

В третьей игре в присутствии десяти тысяч болельщиков «Барыс» владел инициативой большую часть времени, практически не давая расслабиться вратарю челябинцев Францоузу. Тем не менее, на первый перерыв лидерами неожиданно ушли хоккеисты «Трактора»: на последней минуте периода Дмитрий Пестунов простреливал вдоль ворот, а голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, пытаясь перехватить передачу, переправил шайбу в ворота.

«Барыс» отыгрался во втором периоде усилиями Найджела Доуса, отличившегося в большинстве. Он же — на первой минуте третьего периода — вывел астанинцев вперед. «Трактор» бросился отыгрываться, но «Барыс» уверенно держал оборону, а под занавес основного времени забил в пустые ворота — 3:1.

Кольцов «не подводит».

Четвертый матч получился самым напряженным. Счет был открыт только на 33-й минуте, когда Максим Якуценя в зоне «Барыса» эффектно объехал сразу четырех игроков соперника и отдал на дальнюю штангу Полу Щехуре. Канадец впервые в карьере забил в плей-офф КХЛ.

Челябинцы грамотно играли по счету, казалось, уверенно доведут игру до победы в основное время. Однако на 54-й минуте «слово взял» защитник «Трактора» Кирилл Кольцов, в одной смене заработавший две минуты за удар клюшкой и буллит за бросок обломка клюшки в соперника. Найджел Доус не смог переиграть Павла Францоуза на штрафном броске, но уже через семь секунд сам же забил в большинстве — 1:1.

«Кольцов нисколько не подвел команду, это игра, это эмоции, усталость, игровой момент», — сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

В овертайме защитник «Трактора» Константин Климонтов оставил команду в меньшинстве, но челябинцы выстояли, а в ответной атаке защитник Алексей Петров, получив передачу в средней зоне от Дерека Роя, пробил Карлссона (всего второй гол защитника в плей-офф за девять сезонов в КХЛ). «Трактор» сравнял счет в серии и вернул себе преимущество домашнего льда.

«Это очень большая победа для “Трактор”. Если бы “Барыс” повел 3:1 в серии, то нам пришлось бы очень тяжело. Теперь начинаем заново: счет 0−0, играем до двух побед. Было обидно пропустить от Доуса через считанные секунды после того, как он не реализовал буллит. Слава богу, все закончилось хорошо, мы забили в овертайме, мы заслужили эту победу», — сказал вратарь «Трактора» Павел Францоуз.

«Трактор» на грани.

Развить успех на своем льду «Трактору» не удалось, команда в третий раз оказалась в роли догоняющих. Как и в четвертом матче за шестьдесят минут игры зрители увидели всего две шайбы, только на этот раз счет открыл «Барыс» — на 13-й минуте отличился Константин Пушкарев.

«Для меня при игре в первой тройке главное — это ребятам не мешаться. Есть еще проблемы, не всегда понимаю, как партнеры сыграют, другая игра совсем с Доусом и Бойдом получается. Надо быть лучше мне для первого звена», — говорил Пушкарев агентству «Р-Спорт» после четвертой игры.

«Трактор» на стыке первых двух периодов четыре раза получал численное преимущество, и только в четвертой из этих попыток реализовал лишнего — гол на счету защитника Артема Бородкина. В третьем периоде игра носила максимально закрытый характер, в начале двадцатиминутки «Барыс» потерял еще одного форварда первой тройки — в результате контакта с челябинцем Александром Тридчиковым получил травму и закончил игру Дастин Бойд.

Второй матч подряд дело дошло до овертайма, в начале которого «Трактор» имел ощутимое преимущество, а форвард челябинцев Пол Щехура упустил два стопроцентных момента. «Барыс» наказал соперника за расточительность, и на 71-й минуте Мартен Сен-Пьер отправил в ворота Францоуза победную шайбу.

«Барыс» ставит точку.

Первый период шестой игры, на которую «Трактор» вышел без приболевшего форварда первого звена Максима Якуцени, стал для челябинцев одним из лучших в серии: команда играла активно, перебросала соперника 12−5 и заслуженно ушла на первый перерыв с преимуществом в счете (в большинстве отличился Кирилл Кольцов). Но во втором периоде ситуация полностью перевернулась: Владимир Маркелов на 23-й минуте сравнял счет, и до самого второго перерыва «Барыс» практически не выпускал «Трактор» из зоны (16−4 по броскам).

«Трактор» начал третий период с двух минут большинства, но не создал остроты, а вскоре сам остался вчетвером. «Барысу» потребовалось полминуты, чтобы расчертить идеальную с точки зрения геометрии атаку, и Дастин Бойд отправил вторую шайбу в ворота Францоуза. Все попытки «Трактора» отыграться оказались тщетны, команда не воспользовалась даже четырехминутным штрафом Пушкарева.

«Проблема с реализацией большинства у нас как была, так и осталась… Это ключевой момент, предопределивший исход серии. “Барыс” заслуженно нас наказал за такую реализацию. Не хватало хладнокровия игрокам, спешка была, где-то не брали ответственность на себя в завершении», — сказал после игры главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.