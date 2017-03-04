Отряд не заметил: «Барыс» без Боченски прошел «Трактор» в серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Барыса» взяли верх над челябинским «Трактором» в серии первого раунда плей-офф КХЛ, клуб из Астаны, в предпоследней игре регулярного чемпионата потерявший капитана и лидера Брэндона Боченски, победил со счетом 4−2 и в полуфинале Восточной конференции встретится с магнитогорским «Металлургом».
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Привет от Васильченко.
«Трактор» и «Барыс», пропустившие прошлогодний розыгрыш
«Барыс» перед самым
«Такое уже происходило два года назад, когда мы остались в
Рекорд Кравцова.
Заменивший Боченски в первой тройке нападения «Барыса» Константин Пушкарев стал автором первого гола в серии. Хоккеист отличился уже на 11-й секунде первой игры в Челябинске. Этот гол стал самым быстрым в истории
В середине второго периода «Барыс» повел 5:0, сняв все вопросы об исходе стартовой игры серии. Единственным утешением для челябинских болельщиков стала шайба 17-летнего Виталия Кравцова. Форвард проводил всего четвертый матч в КХЛ (первый — в плей-офф), хоккеист стал автором самого молодого гола в истории
Гол Кравцова и шайба Юрия Петрова в третьем периоде добавили «Трактору» оптимизма перед вторым матчем серии — 2:5.
Ответ «Трактора».
Во второй игре «Трактор» уверенно взял реванш, показав, что вынес правильный урок из поражения в первом матче. Челябинцы отправили в ворота «Барыса» те же пять шайб, что пропустили сами двумя днями ранее, и одержали победу — 5:1.
«Это был прошлый матч, только наоборот. Слишком много удалений и при таком их количестве сложно рассчитывать на успех. Тем не менее, ребята боролись и до определенного момента смогли сдерживать большинство соперника, но силы не бесконечны и в
Капитан Доус выводит «Барыс» вперед.
В третьей игре в присутствии десяти тысяч болельщиков «Барыс» владел инициативой большую часть времени, практически не давая расслабиться вратарю челябинцев Францоузу. Тем не менее, на первый перерыв лидерами неожиданно ушли хоккеисты «Трактора»: на последней минуте периода Дмитрий Пестунов простреливал вдоль ворот, а голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, пытаясь перехватить передачу, переправил шайбу в ворота.
«Барыс» отыгрался во втором периоде усилиями Найджела Доуса, отличившегося в большинстве. Он же — на первой минуте третьего периода — вывел астанинцев вперед. «Трактор» бросился отыгрываться, но «Барыс» уверенно держал оборону, а под занавес основного времени забил в пустые ворота — 3:1.
Кольцов «не подводит».
Четвертый матч получился самым напряженным. Счет был открыт только на 33-й минуте, когда Максим Якуценя в зоне «Барыса» эффектно объехал сразу четырех игроков соперника и отдал на дальнюю штангу Полу Щехуре. Канадец впервые в карьере забил в
Челябинцы грамотно играли по счету, казалось, уверенно доведут игру до победы в основное время. Однако на 54-й минуте «слово взял» защитник «Трактора» Кирилл Кольцов, в одной смене заработавший две минуты за удар клюшкой и буллит за бросок обломка клюшки в соперника. Найджел Доус не смог переиграть Павла Францоуза на штрафном броске, но уже через семь секунд сам же забил в большинстве — 1:1.
«Кольцов нисколько не подвел команду, это игра, это эмоции, усталость, игровой момент», — сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
В овертайме защитник «Трактора» Константин Климонтов оставил команду в меньшинстве, но челябинцы выстояли, а в ответной атаке защитник Алексей Петров, получив передачу в средней зоне от Дерека Роя, пробил Карлссона (всего второй гол защитника в
«Это очень большая победа для “Трактор”. Если бы “Барыс” повел 3:1 в серии, то нам пришлось бы очень тяжело. Теперь начинаем заново: счет 0−0, играем до двух побед. Было обидно пропустить от Доуса через считанные секунды после того, как он не реализовал буллит. Слава богу, все закончилось хорошо, мы забили в овертайме, мы заслужили эту победу», — сказал вратарь «Трактора» Павел Францоуз.
«Трактор» на грани.
Развить успех на своем льду «Трактору» не удалось, команда в третий раз оказалась в роли догоняющих. Как и в четвертом матче за шестьдесят минут игры зрители увидели всего две шайбы, только на этот раз счет открыл «Барыс» — на 13-й минуте отличился Константин Пушкарев.
«Для меня при игре в первой тройке главное — это ребятам не мешаться. Есть еще проблемы, не всегда понимаю, как партнеры сыграют, другая игра совсем с Доусом и Бойдом получается. Надо быть лучше мне для первого звена», — говорил Пушкарев агентству «Р-Спорт» после четвертой игры.
«Трактор» на стыке первых двух периодов четыре раза получал численное преимущество, и только в четвертой из этих попыток реализовал лишнего — гол на счету защитника Артема Бородкина. В третьем периоде игра носила максимально закрытый характер, в начале двадцатиминутки «Барыс» потерял еще одного форварда первой тройки — в результате контакта с челябинцем Александром Тридчиковым получил травму и закончил игру Дастин Бойд.
Второй матч подряд дело дошло до овертайма, в начале которого «Трактор» имел ощутимое преимущество, а форвард челябинцев Пол Щехура упустил два стопроцентных момента. «Барыс» наказал соперника за расточительность, и на 71-й минуте Мартен
«Барыс» ставит точку.
Первый период шестой игры, на которую «Трактор» вышел без приболевшего форварда первого звена Максима Якуцени, стал для челябинцев одним из лучших в серии: команда играла активно, перебросала соперника 12−5 и заслуженно ушла на первый перерыв с преимуществом в счете (в большинстве отличился Кирилл Кольцов). Но во втором периоде ситуация полностью перевернулась: Владимир Маркелов на 23-й минуте сравнял счет, и до самого второго перерыва «Барыс» практически не выпускал «Трактор» из зоны (16−4 по броскам).
«Трактор» начал третий период с двух минут большинства, но не создал остроты, а вскоре сам остался вчетвером. «Барысу» потребовалось полминуты, чтобы расчертить идеальную с точки зрения геометрии атаку, и Дастин Бойд отправил вторую шайбу в ворота Францоуза. Все попытки «Трактора» отыграться оказались тщетны, команда не воспользовалась даже четырехминутным штрафом Пушкарева.
«Проблема с реализацией большинства у нас как была, так и осталась… Это ключевой момент, предопределивший исход серии. “Барыс” заслуженно нас наказал за такую реализацию. Не хватало хладнокровия игрокам, спешка была,
«Барыс» во втором раунде
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