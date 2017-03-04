Челябинский «Трактор» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина — в субботу, 4 марта, команда проиграла в шестом матче серии с астанинским «Барысом» 1:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственную шайбу у «черно-белых» забил Кирилл Кольцов, открывший счет на 10-й минуте (09×39, 5×4).

У хозяев отличились Владимир Маркелов (22:44) и Дастин Бойд (42:45, 5×4).

Таким образом, «Трактор», уступив 2−4 в серии, завершает сезон, а «Барыс» проходит в полуфинал Восточной конференции, где попробует одолеть пока еще действующего чемпиона — «Металлург» из Магнитогорска, в первом раунде взявшего верх над китайсим «Куньлунем» (4−1).

Добавим, сегодня из чемпионской гонки выбыл дальневосточный «Адмирал», уступивший «Авангарду» 0:2 в шестом матче и 2−4 в четвертьфинальной серии. Омичи во втором раунде встретятся с Во втором раунде на Западе (стартует 8 марта) московский ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а петербургский СКА померится силами с динамовцами из Москвы. Напомним, в первом раунде ЦСКА обыграл «Йокерит» (4−0), СКА с таким же счетом разобрался с «Витязем», московские динамовцы одолели «Торпедо» (4−1), а «Локомотив» переиграл минское «Динамо» (4−1).