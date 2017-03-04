«Барыс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Астанинский «Барыс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и пробился в следующий раунд турнира.
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Субботняя игра в Астане завершилась волевой победой хозяев льда — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы в составе «Барыса» забросили Владимир Маркелов (23) и Дастин Бойд (43). У «Трактора» отличился Кирилл Кольцов (10-я минута).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Барыса».
Соперником астанинской команды по четвертьфиналу
|4.03.2017 14:00
|Зрители 10140
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Барыс-Арена"
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Павел Францоуз 58:21
|1-й период
|08:08
|Максим Семенов
|Кирилл Кольцов (Д. Рой, А. Пеньковский)
|09:39
|Данила Губарев
|10:59
|18:54
|Роман Савченко
|Константин Климонтов
|18:54
|2-й период
|22:44
|Владимир Маркелов (К. Даллмэн)
|Иржи Новотны
|34:50
|39:58
|Кори Тривино
|3-й период
|Константин Климонтов
|42:09
|42:45
|Дастин Бойд (К. Пушкарев, К. Даллмэн)
|46:52
|Константин Пушкарев
|46:52
|Константин Пушкарев
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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