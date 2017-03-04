«Барыс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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Субботняя игра в Астане завершилась волевой победой хозяев льда — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы в составе «Барыса» забросили Владимир Маркелов (23) и Дастин Бойд (43). У «Трактора» отличился Кирилл Кольцов (10-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Барыса».