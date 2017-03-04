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4 марта 2017, 17:38 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Астанинский «Барыс» на своем льду обыграл челябинский «Трактор» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и пробился в следующий раунд турнира.

<span class=error>Астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> на своем льду обыграл челябинский Трактор в шестом матче серии 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> и пробился в следующий раунд турнира. Увеличить
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Субботняя игра в Астане завершилась волевой победой хозяев льда — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы в составе «Барыса» забросили Владимир Маркелов (23) и Дастин Бойд (43). У «Трактора» отличился Кирилл Кольцов (10-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Барыса».

Соперником астанинской команды по четвертьфиналу плей-офф станет магнитогорский «Металлург».

4.03.2017 14:00 Зрители 10140 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Барыс-Арена"
Барыс 2:1 Трактор
(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Анвар Гатиятулин
Вратари
Хенрик Карлссон Павел Францоуз 58:21
1-й период
08:08 Максим Семенов
Кирилл Кольцов (Д. Рой, А. Пеньковский) 09:39
Данила Губарев 10:59
18:54 Роман Савченко
Константин Климонтов 18:54
2-й период
22:44 Владимир Маркелов (К. Даллмэн)
Иржи Новотны 34:50
39:58 Кори Тривино
3-й период
Константин Климонтов 42:09
42:45 Дастин Бойд (К. Пушкарев, К. Даллмэн)
46:52 Константин Пушкарев
46:52 Константин Пушкарев
Статистика
10 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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