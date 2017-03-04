Канарейкин: После 2−2 в серии «Авангард» стал играть проще и агрессивнее
Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин после победы над «Адмиралом» (2:0) подвёл итоги серии (4−2).
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«При счёте 2−2 в серии мы поменяли тактические построения, рисунок игры. “Авангард” стал играть не только проще, но и агрессивнее, контактнее. Больше времени стали проводить в зоне атаки. Сегодня нам удалось забить быстрый гол, который повлиял на развитие игры. Хочу поблагодарить “Адмирал” за хорошую серию. Тренерский штаб соперников серьёзно поработал.
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С физической готовностью у “Авангарда” нет проблем. В третьей и четвёртой игре мы столкнулись с проблемой маленькой площадки. Мы пытались перестроить игру команды, но это должно было быть не только на словах, но и на деле. Это контактная игра, хорошая реакция, быстрый тонкий пас. Тогда мы пропустили много простых голов», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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