«Авангард» в гостях разгромил «Адмирал»

Сегодня, 4 марта, во Владивостоке завершился шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина. «Авангард» обыграл «Адмирал» со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.

На первой минуте первого периода шайбу в ворота соперника забросил Илья Михеев. Во втором периоде забросил Владимир Соботка.

Счет в серии стал 4−2 в пользу омского клуба. Теперь в четверть финале восточной конференции «ястребы» сразятся с «Ак Барсом».