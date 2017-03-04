Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28969517/
4 марта 2017, 12:55 | Хоккей: КХЛ | Om1.ru

«Авангард» в гостях разгромил «Адмирал»

Счет составил 2:0 в пользу омской команды.

Сегодня, 4 марта, во Владивостоке завершился шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина. «Авангард» обыграл «Адмирал» со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.

На первой минуте первого периода шайбу в ворота соперника забросил Илья Михеев. Во втором периоде забросил Владимир Соботка.

Счет в серии стал 4−2 в пользу омского клуба. Теперь в четверть финале восточной конференции «ястребы» сразятся с «Ак Барсом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 2 новости  Все новости
4 марта

Омичи и мэр Двораковский оказались сторонниками народных выборов

В Омске до масштабной «зачистки» было около 400 запрещенных «Газелей»

Омич Шлеменко одержал победу над американцем Брэдли