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4 марта 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» на выезде победил «Адмирал» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли гостевое поражение владивостокскому «Адмиралу» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышли в четвертьфинал.

Хоккеисты омского Авангарда нанесли гостевое поражение владивостокскому Адмиралу в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышли в четвертьфинал. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Илья Михеев (1-я минута) и Владимир Соботка (32). На 59-й минуте форвард гостей Илья Зубов не реализовал буллит.

Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх провел «сухой» матч.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Авангарда».

4.03.2017 10:00 Зрители 5860 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Фетисов Арена"
Адмирал 0:2 Авангард
(0:1, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Федор Канарейкин
Вратари
Игорь Бобков 58:32 (И. Бобков 59:37) Доминик Фурх
1-й период
Илья Михеев (В. Пьянов) 00:48
Николай Лемтюгов 08:05
2-й период
21:35 Илья Иванов
27:04 Сергей Барбашев
Владимир Соботка (Н. Лемтюгов) 31:15
36:09 Максим Казаков
Илья Зубов 36:09
3-й период
56:33 Егор Яковлев
Илья Зубов 58:23
59:37 Михаил Фисенко
59:37 Михаил Фисенко
Статистика
33 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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