«Авангард» на выезде победил «Адмирал» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Илья Михеев (1-я минута) и Владимир Соботка (32). На 59-й минуте форвард гостей Илья Зубов не реализовал буллит.

Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх провел «сухой» матч.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Авангарда».