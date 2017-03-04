«Авангард» на выезде победил «Адмирал» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли гостевое поражение владивостокскому «Адмиралу» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышли в четвертьфинал.
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Встреча, состоявшаяся в субботу во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу омичей. В составе победителей шайбы забросили Илья Михеев (1-я минута) и Владимир Соботка (32). На 59-й минуте форвард гостей Илья Зубов не реализовал буллит.
Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх провел «сухой» матч.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Авангарда».
|4.03.2017 10:00
|Зрители 5860
|Плей-офф: 1/4 финала конференций
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Федор Канарейкин
Вратари
|Игорь Бобков 58:32 (И. Бобков 59:37)
|Доминик Фурх
|1-й период
|Илья Михеев (В. Пьянов)
|00:48
|Николай Лемтюгов
|08:05
|2-й период
|21:35
|Илья Иванов
|27:04
|Сергей Барбашев
|Владимир Соботка (Н. Лемтюгов)
|31:15
|36:09
|Максим Казаков
|Илья Зубов
|36:09
|3-й период
|56:33
|Егор Яковлев
|Илья Зубов
|58:23
|59:37
|Михаил Фисенко
|59:37
|Михаил Фисенко
Статистика
|33
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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