От Быкова до Скабелки: кто станет новым тренером «Салавата»?

Игорь Захаркин после вылета «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф расторг контракт с башкирским клубом, по обоюдному согласию. Теперь должность главного тренера вакантна, и эта тема в ближайшее время будет весьма актуальна, несмотря на разгар плей-офф. Следующий наставник «Салавата» наверняка получит в распоряжение прекрасный состав, но он также должен быть готов к колоссальному давлению и повышенному интересу к своей персоне, ведь уфимский клуб — один из самых популярных в КХЛ. Мы составляем свой рейтинг тренеров, которые могут возглавить «Салават Юлаев».

Вячеслав Быков

Идеальным кандидатом для уфимцев выглядит, конечно, Вячеслав Быков. Послужной список Вячеслава Аркадьевича известен всем: сначала он выиграл со сборной России золото чемпионата мира, которого страна дожидалась 15 лет, а затем добыл два Кубка Гагарина с «Салаватом» и СКА, причём эти два триумфа разделили четыре года. Примечательно, что для уфимцев и питерцев эти трофеи остаются единственными в КХЛ, но если СКА в нынешнем сезоне близок к повторению достижения, то «Салават» после Быкова выпал из числа кандидатов на победу в Кубке. Быков запомнился тем, что всякий раз уходил на вершине своего триумфа, а затем пропадал с хоккейных радаров и посвящал себя семье. Спустя три года после ухода Вячеслава Аркадьевича из СКА вновь поползли слухи о возвращении «золотого» тренера в КХЛ, и почему бы ему не вернуться в то место, где его практически боготворят?



Быков привык работать со звёздным составом и большим бюджетом, на другие условия он вряд ли пойдёт. Смогут ли в Уфе гарантировать тренеру соблюдение этих требований? Вполне, учитывая, что глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что хочет видеть «Салават» в числе лучших клубов России, а значит, должное финансирование уфимцам будет обеспечено. При Игоре Захаркине башкирский клуб был одним из самых зрелищных в лиге, но «Салавату» катастрофически не хватало стабильности. Опытный и требовательный Быков сможет навести порядок в уфимском королевстве, не отходя при этом от атакующего и комбинационного стиля. Особую пикантность возможному возвращению Вячеслава Аркадьевича в Башкирию придаёт то, что всех успехов в карьере Быков добивался в паре с Захаркиным, который не справился с самостоятельной работой в Уфе. Состоится ли воссоединение знаменитого тандема, или Игорь Владимирович не захочет после работы главным тренером возвращаться на роль помощника? Сработается ли Быков с Леонидом Вайсфельдом, который близок к подписанию нового контракта с «Салаватом»? Вопросов, касающихся уфимского клуба, очень много, но одно можно сказать наверняка: приход Быкова сразу же сделает «Салават» претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне. Правда, верится в это возвращение с трудом.



Андрей Скабелка

Белорусский специалист — один из тех тренеров КХЛ, которому просто необходим новый вызов. Скабелка провёл три года в «Сибири», поднял клуб до небывалых ранее высот, выиграв бронзовые медали КХЛ, но в прошедшем сезоне немного смазал впечатление от своей работы. Возможно, Андрею Владимировичу, подобно Быкову, стоило уйти из Новосибирска на пике, но Скабелка, получив определённые гарантии от руководства «Сибири», захотел закрепить результат, и трудно его в этом винить. В провале новосибирцев виноват не только главный тренер, который стал заложником неудачной селекции, эпидемии травм и слабой игры лидеров в решающие моменты сезона.



В любом случае сейчас Скабелка — один из самых перспективных тренеров, у которого есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Возможно, именно такой, голодный до побед наставник и нужен сейчас «Салавату». Андрей Владимирович относится к тем тренерам, которые ставят во главу угла системность и исполнение тренерской воли. Выбрав Скабелку, уфимцы, быть может, потеряют в зрелищности, но добавят в организации игры и дисциплине. Анархичный и весёлый хоккей Захаркина не принёс «Салавату» желаемого результата, так почему бы не попробовать переформатировать игровой стиль?

Петерис Скудра

Формально Скудра до сих пор является главным тренером «Торпедо», но кажется, что латвийскому специалисту и нижегородскому клубу пора пойти разными дорогами. Петерис отработал в «Торпедо» четыре года и сделал из волжан злой и неуступчивый коллектив, который часто трепал нервы более именитым соперникам. Но если говорить о результате, то Скудра лишь раз смог пройти с нижегородцами первый раунд плей-офф, и есть подозрение, что амбиции Петериса распространяются гораздо дальше. В «Торпедо» ему в силу объективных причин не могли дать тот состав, который бы всерьёз претендовал на медали, а вот в Уфе с этим проблем не будет.



Скудра известен своей требовательностью и повышенной эмоциональностью, но если игрокам «Торпедо» приходилось прыгать выше головы, чтобы показать нужный тренеру уровень игры, то в «Салавате» мастерство хоккеистов лежит на поверхности. Приход Скудры в Уфу может сделать из «Салавата» жёсткую, бескомпромиссную команду, которая не отдаст сопернику ни сантиметра льда, а в обороне будет отрабатывать даже самый звёздный форвард. Впрочем, тут есть и обратная сторона медали: латвийский специалист привык говорить то, что думает, и это может не понравиться не привыкшим к жёсткому обращению лидерам «Салавата». Но, возможно, получив в руки команду, которая будет реально претендовать на Кубок, Скудра станет более хладнокровным в общении с хоккеистами и судьями, а всю энергию направит на достижение результата.

Вячеслав Буцаев

Похоже, в это межсезонье сменит клуб ещё один тренер, несколько сезонов работавший в крепком середняке. По информации «Чемпионата», Вячеслава Буцаева отправят в отставку из «Сочи», и к талантливому специалисту стоит присмотреться и «Салавату». Буцаев руководил сочинским клубом с момента его основания и два сезона подряд выводил в плей-офф команду, собранную в основном из игроков, ставших ненужными своим бывшим клубам, и легионеров среднего уровня. Буцаев каким-то невероятным образом умеет извлекать пользу практически из любого игрока, а также быстро вписывает хоккеистов в свою игровую модель. Через «Сочи» за три сезона прошло много людей, но команда всегда сохраняла лицо и выступала на стабильном уровне. При этом Вячеслав Геннадьевич предпочитает интеллигентную и спокойную манеру общения с подопечными, производя впечатление тренера-друга для игроков.



Единственное, что говорит не в пользу Буцаева — результаты «Сочи» в плей-офф. За два розыгрыша Кубка Гагарина сочинцы не смогли одержать ни одной победы, хотя однажды начинали серию на своей площадке. Возможно, это объясняется тем, что хоккей в плей-офф разительно отличается от «регулярки» и на первый план выходит кубковый опыт хоккеистов. В составе «Сочи» бойцов для игр навылет было немного, зато в «Салавате» таковых предостаточно.

Майк Кинэн

Слухи о приходе легендарного тренера в Уфу ходили ещё в конце регулярного чемпионата, когда «Салават» проигрывал матч за матчем и рисковал остаться без плей-офф. На кардинальные изменения по ходу сезона в столице Башкирии не решились, но сейчас этот вариант не выглядит нереальным. Кинэн — это, прежде всего, харизма и огромный авторитет. Это тренер-победитель, причём по обе стороны океана. Само нахождение такой глыбы на скамейке донельзя подстёгивает хоккеистов, не говоря уже о тренерском таланте Железного Майка. Кинэн в первый же свой год работы в России выиграл Кубок Гагарина для Магнитогорска, а затем воспитал блестящего преемника в лице Ильи Воробьёва. Приход Кинэна в Уфу станет сильным пиар-ходом для «Салавата», и на этой волне башкирский клуб может достичь многого. Правда, недавно появилась информация, что Кинэн вошёл в координационный совет пекинского «Куньлуня», но вряд ли канадский специалист променяет эту неопределённую должность на возможное предложение «Салавата» вернуться в большой хоккей.

Раймо Сумманен

Пожалуй, самый фантастический вариант в нашем рейтинге, но в то же время — один из самых логичных. Сумманен, как никто другой в нашем списке, сможет подхватить знамя развесёлой атакующей игры «Салавата» и сделать уфимскую команду самой зрелищной в лиге. «Авангард» времён Сумманена в Омске до сих пор вспоминают с ностальгией, потому что это была команда, играющая сердцем. А иначе и быть не могло, ведь по тренерскому мостику метался неистовый Раймо, который, казалось, в любой момент мог сам выскочить на лёд.