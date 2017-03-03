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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28966527/
3 марта 2017, 23:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Медвешчак» должен подать документы для участия в КХЛ до 15 июля

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Медвешчак» должен подать необходимые документы для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона до 15 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе КХЛ.

Ранее хорватский клуб сообщил, что Австрийская хоккейная лига (EBL), в которой «Медвешчак» играл до прихода в КХЛ, одобрила участие клуба в своем чемпионате следующего сезона. При этом директор департамента по связям с общественностью клуба Ранко Вучинич сообщил ТАСС, что «Медвешчак» еще не определился со своим статусом в КХЛ и продолжает вести с лигой переговоры.

«Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Зарубежный клуб обязан соответствовать требованиям, указанным в статье 51 правового регламента КХЛ, — сообщила пресс-служба. — Эта статья также определяет крайний срок предоставления зарубежным клубом в лигу документов, необходимых для участия в чемпионате, — 15 июля».

«В случае, если ХК “Медвешчак” не выполнит требования правового регламента лиги, он будет автоматически не включен в состав участников чемпионата сезона-2017/18. КХЛ не считает возможным комментировать заявления клубов о решении выступать в других лигах», — отмечается в сообщении.

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Новости КХЛ

«Медвешчак» продолжает вести переговоры с КХЛ, несмотря на одобрение о вступлении в EBEL

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский клуб «Медвешчак» продолжает вести переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на предмет участия команды в следующем сезоне чемпионата лиги, несмотря на сообщение об участии клуба в чемпионате Австрийской хоккейной лиги (EBEL) со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям клуба Ранко Вучинич.
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