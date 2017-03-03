«Медвешчак» должен подать документы для участия в КХЛ до 15 июля
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Медвешчак» должен подать необходимые документы для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона до 15 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе КХЛ.
Ранее хорватский клуб сообщил, что Австрийская хоккейная лига (EBL), в которой «Медвешчак» играл до прихода в КХЛ, одобрила участие клуба в своем чемпионате следующего сезона. При этом директор департамента по связям с общественностью клуба Ранко Вучинич сообщил ТАСС, что «Медвешчак» еще не определился со своим статусом в КХЛ и продолжает вести с лигой переговоры.
«Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Зарубежный клуб обязан соответствовать требованиям, указанным в статье 51 правового регламента КХЛ, — сообщила
«В случае, если ХК “Медвешчак” не выполнит требования правового регламента лиги, он будет автоматически не включен в состав участников чемпионата сезона-2017/18. КХЛ не считает возможным комментировать заявления клубов о решении выступать в других лигах», — отмечается в сообщении.
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