«Медвешчак» должен подать документы для участия в КХЛ до 15 июля

Ранее хорватский клуб сообщил, что Австрийская хоккейная лига (EBL), в которой «Медвешчак» играл до прихода в КХЛ, одобрила участие клуба в своем чемпионате следующего сезона. При этом директор департамента по связям с общественностью клуба Ранко Вучинич сообщил ТАСС, что «Медвешчак» еще не определился со своим статусом в КХЛ и продолжает вести с лигой переговоры.

«Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Зарубежный клуб обязан соответствовать требованиям, указанным в статье 51 правового регламента КХЛ, — сообщила пресс-служба. — Эта статья также определяет крайний срок предоставления зарубежным клубом в лигу документов, необходимых для участия в чемпионате, — 15 июля».

«В случае, если ХК “Медвешчак” не выполнит требования правового регламента лиги, он будет автоматически не включен в состав участников чемпионата сезона-2017/18. КХЛ не считает возможным комментировать заявления клубов о решении выступать в других лигах», — отмечается в сообщении.