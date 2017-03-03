Систему «Салавата Юлаева» нужно снова выстраивать с нуля
Корреспондент «СЭ» Михаил ЗИСЛИС рассуждает о том, почему уфимский клуб плохо выступил в нынешнем сезоне, и что его может ждать в ближайшем будущем.
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БЕЗ СИСТЕМЫ НЕТ ТИТУЛОВ
В «Салавате» не стали долго ждать. Совещание с участием первых лиц республики, в ходе которого должны обсуждать будущее клуба, состоится только на следующей неделе. Но голова главного тренера Игоря Захаркина уже полетела. Контракт с ним расторгли в пятницу по обоюдному согласию. В этом решении нет ничего удивительно. При всем уважении к яркому хоккею, дающему выплеск эмоций и радующему глаз, у тренера почти нет аргументов в свою пользу. Запоминается, как известно, последнее. Для уфимцев сезон закончился болезненным поражением от самого принципиального соперника уже в первом раунде. Сам по себе такой результат еще не повод устраивать массовые репрессии. Год назад в Казани в аналогичной ситуации оставили все как есть и в итоге дождались момента, когда «Ак Барс» вместе с Зинэтулой Билялетдиновым отправил уфимский клуб в отпуск уже в начале марта.
Сложно спорить с тем, что в
Победить за счет вдохновения своих лидеров, удачных действий вратаря и проявленного характера можно
БЕССМЫСЛЕННОЕ МОЛЧАНИЕ
Проблемы лежат гораздо глубже. Вторая половина регулярного чемпионата была проведена так бездарно, словно в свитерах уфимской команды выходили игроки безнадежных аутсайдерах типа «Кузни» и рижского «Динамо». Команду штормило как моряка, посетившего портовый кабак после схода на берег. «Салават» заскочил в
Главный тренер и генеральный менеджер весь сезон не находили общего языка, о чем прямом текстом заявил Захаркин в интервью «СЭ». Он сам в силу характера постарался взвалить на себя все, включая активное участие в селекционном процессе, на чем и погорел. Вайсфельд в такой ситуации самоустранился от оперативной работы. А кто бы поступил на его месте иначе, если твое мнение игнорируется, и вопросы решаются через вышестоящих людей?
О том, насколько спорной оказалась политика клуба в информационном поле, говорить можно долго. Минимум реакции после сногсшибательного известия об уходе Капризова в ЦСКА в межсезонье и статей о том, что перед вторым матчем игроки команды заправлялись пивом в небывалых количествах. А ведь еще есть и судейский вопрос. Прекрасно знаю, как умеют с выгодой для себя поднимать эту тему и Геннадий Величкин, и Игорь Есмантович, и Андрей Сафронов. Когда речь идет о больших задачах, такое поведение уместно. Даже если к арбитрам есть минимум претензий. Уфа молчала.
В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗОВ
За последние десять лет «Салават Юлаев» стал явлением в нашем хоккее. Ни одна другая команда не играла одновременно столь страстно, красиво и результативно. Рейтинги кубковых матчей с ее участием нашим коллегам с телевидения очень нравятся. Все это время уфимцы купались в деньгах, хоть в последние пару лет их поток стал несколько меньше. Сейчас ситуация поменялась: бороться за классных игроков стало почти невозможно
У него действительно есть предложение о продлении контракта. Но как изменятся его полномочия — никто не знает. Вряд ли он согласиться работать на прежних условиях, чтобы снова в глазах общественности выглядеть посмешищем. Точно известно, что в «Салавате» появится новый президент. О нем отзываются как об адекватном человеке, имеющим понимание, как следует развивать хоккейную вертикаль в Башкирии. Практика — другое дело. Ясно, что в Уфе надо проводить чистки на всех уровнях и начинать все строить чуть ли не с нуля. С учетом традиций «Салавата», делающего ставки на атакующий хоккей, изначально приглашение Вайсфельда и Анатолия Емелина казалось спорным.
В отличие от Муртазы Рахимова, не вылезавшего с хоккея, нынешний глава республики Рустэм Хамитов относится к «Салавату» с прохладцей. Что заметно и на результатах. Встает вопрос, а кто вообще мог возглавить «Салават» как тренерском посту, так и в кресле генерального менеджера? Можно обратить внимание на молодых специалистов, желающие расти на новом месте. Скабелка? Он уже имеет договоренность с серьезным клубом. Разин? Непонятно, готов ли он работать в клубе с большими целями и приличным бюджетом.
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