Систему «Салавата Юлаева» нужно снова выстраивать с нуля

БЕЗ СИСТЕМЫ НЕТ ТИТУЛОВ

В «Салавате» не стали долго ждать. Совещание с участием первых лиц республики, в ходе которого должны обсуждать будущее клуба, состоится только на следующей неделе. Но голова главного тренера Игоря Захаркина уже полетела. Контракт с ним расторгли в пятницу по обоюдному согласию. В этом решении нет ничего удивительно. При всем уважении к яркому хоккею, дающему выплеск эмоций и радующему глаз, у тренера почти нет аргументов в свою пользу. Запоминается, как известно, последнее. Для уфимцев сезон закончился болезненным поражением от самого принципиального соперника уже в первом раунде. Сам по себе такой результат еще не повод устраивать массовые репрессии. Год назад в Казани в аналогичной ситуации оставили все как есть и в итоге дождались момента, когда «Ак Барс» вместе с Зинэтулой Билялетдиновым отправил уфимский клуб в отпуск уже в начале марта.

Сложно спорить с тем, что в плей-офф уфимцы при всех проблемах с массой травмированных играли совсем неплохо. Вечно критикуемый шведский вратарь Сведберг делал все, чтобы отмазаться за провальный регулярный чемпионат. Его соотечественник Умарк отправился на серию чуть ли не с больничной койки после того, как залечивал перелом ноги. Вся команда билась до конца, не жалея ни своих, ни чужих. В памяти останутся две решающие шайбы, пропущенные на последних секундах, поражение в овертайме последнего матча и, о чем почему-то забывают, очень сомнительное по отношению к уфимской команде судейство. Все спорные моменты трактовались в пользу соперника. Пара удалений в пятой игре оставили как минимум недоумение. Не случайно, что разъяренный Умарк по окончании серии искал в коридорах «Татнефть-Арены» арбитров, чтобы услышать от них вменяемое объяснение относительно своей работы.

Победить за счет вдохновения своих лидеров, удачных действий вратаря и проявленного характера можно раз-другой. Реально даже взять пару серий, как это произошло в прошлом году, когда уфимцы два раза оказались сильнее в седьмых матчах серий с «Ак Барсом» и «Авангардом». Но титулы выигрываются только за счет четко выстроенной системы или благодаря выдающемуся подбору игроков. Бывает и комбинация обоих факторов, как в СКА двулетней давности. У «Салавата» на этот раз не оказалось ни того, ни другого.

БЕССМЫСЛЕННОЕ МОЛЧАНИЕ

Проблемы лежат гораздо глубже. Вторая половина регулярного чемпионата была проведена так бездарно, словно в свитерах уфимской команды выходили игроки безнадежных аутсайдерах типа «Кузни» и рижского «Динамо». Команду штормило как моряка, посетившего портовый кабак после схода на берег. «Салават» заскочил в плей-офф в последний момент. Выход в финал конференции в таких условиях стал бы выдающимся результатом.

Главный тренер и генеральный менеджер весь сезон не находили общего языка, о чем прямом текстом заявил Захаркин в интервью «СЭ». Он сам в силу характера постарался взвалить на себя все, включая активное участие в селекционном процессе, на чем и погорел. Вайсфельд в такой ситуации самоустранился от оперативной работы. А кто бы поступил на его месте иначе, если твое мнение игнорируется, и вопросы решаются через вышестоящих людей?

О том, насколько спорной оказалась политика клуба в информационном поле, говорить можно долго. Минимум реакции после сногсшибательного известия об уходе Капризова в ЦСКА в межсезонье и статей о том, что перед вторым матчем игроки команды заправлялись пивом в небывалых количествах. А ведь еще есть и судейский вопрос. Прекрасно знаю, как умеют с выгодой для себя поднимать эту тему и Геннадий Величкин, и Игорь Есмантович, и Андрей Сафронов. Когда речь идет о больших задачах, такое поведение уместно. Даже если к арбитрам есть минимум претензий. Уфа молчала.

В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗОВ

За последние десять лет «Салават Юлаев» стал явлением в нашем хоккее. Ни одна другая команда не играла одновременно столь страстно, красиво и результативно. Рейтинги кубковых матчей с ее участием нашим коллегам с телевидения очень нравятся. Все это время уфимцы купались в деньгах, хоть в последние пару лет их поток стал несколько меньше. Сейчас ситуация поменялась: бороться за классных игроков стало почти невозможно из-за роста амбиций и финансового благосостояния двух армейских клубов. Капризов уже одной ногой в ЦСКА. Положили армейцы глаз и на финского силовика Хартикайнена. Он мог оказаться в столичном клубе еще по ходу нынешнего сезона. Тогда уфимцы отказались от сделки. За тех игроков, кто не нужен двум «олигархам», еще надо выдержать конкуренцию с «Магниткой», «Авангардом», «Ак Барсом» и «Локомотивом». Самое главное, что в эпоху больших денег не было создано задела на будущее. С новыми Слепышевыми и Капризовыми всегда есть риск промахнуться, а состояние собственной школы и всей клубной системы оставляет желать лучшего. Даже игроков ротации приходится постоянно брать со стороны. Где такое видано в топ-командах КХЛ? О том, какой бардак существует в клубной системе, лучшего всего говорит тот факт, что назначения в «Торосе» и «Толпаре» происходили через голову Вайсфельда.

У него действительно есть предложение о продлении контракта. Но как изменятся его полномочия — никто не знает. Вряд ли он согласиться работать на прежних условиях, чтобы снова в глазах общественности выглядеть посмешищем. Точно известно, что в «Салавате» появится новый президент. О нем отзываются как об адекватном человеке, имеющим понимание, как следует развивать хоккейную вертикаль в Башкирии. Практика — другое дело. Ясно, что в Уфе надо проводить чистки на всех уровнях и начинать все строить чуть ли не с нуля. С учетом традиций «Салавата», делающего ставки на атакующий хоккей, изначально приглашение Вайсфельда и Анатолия Емелина казалось спорным. Рабоче-крестьянский вариант сработал бы только при достижении приемлемого результата. До появления Захаркина и с этим были проблемы. За два года в клубе Вайсфельд не сработал так, чтобы можно было хвастаться достигнутыми результатами. И если Захаркин ушел, то по логике генеральный менеджер должен разделить с ним ответственность. Именно Вайсфельд в свое время настоял на его приглашении в клуб.