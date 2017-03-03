Тренерский штаб «Сочи» во главе с Буцаевым будет отправлен в отставку
Как стало известно «Чемпионату», тренерский штаб «Сочи» во главе с Вячеславом Буцаевым будет отправлен в отставку. Буцаев также перестанет занимать должность генерального менеджера клуба.
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Буцаев работал в ХК «Сочи» с момента вступления клуба в КХЛ, с сезона-2014/15. В первые два года своей работы он выводил команду в
Также команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундуров, помогавшие Буцаеву.
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