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3 марта 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Тренерский штаб «Сочи» во главе с Буцаевым будет отправлен в отставку

Как стало известно «Чемпионату», тренерский штаб «Сочи» во главе с Вячеславом Буцаевым будет отправлен в отставку. Буцаев также перестанет занимать должность генерального менеджера клуба.

Как стало известно Чемпионату тренерский штаб Сочи во главе с Вячеславом Буцаевым будет отправлен в отставку. Увеличить
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Буцаев работал в ХК «Сочи» с момента вступления клуба в КХЛ, с сезона-2014/15. В первые два года своей работы он выводил команду в плей-офф, оба раза проиграв в первом раунде (0−4 — ЦСКА в 2015 году, 0−4 — московскому «Динамо» в 2016). По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Сочи» впервые в своей истории не смог пробиться в плей-офф.

Также команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундуров, помогавшие Буцаеву.

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