Тренерский штаб «Сочи» во главе с Буцаевым будет отправлен в отставку

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Буцаев работал в ХК «Сочи» с момента вступления клуба в КХЛ, с сезона-2014/15. В первые два года своей работы он выводил команду в плей-офф, оба раза проиграв в первом раунде (0−4 — ЦСКА в 2015 году, 0−4 — московскому «Динамо» в 2016). По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Сочи» впервые в своей истории не смог пробиться в плей-офф.



Также команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундуров, помогавшие Буцаеву.