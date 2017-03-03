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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28965381/
3 марта 2017, 20:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Медвешчак» продолжает вести переговоры с КХЛ, несмотря на одобрение о вступлении в EBEL

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский клуб «Медвешчак» продолжает вести переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на предмет участия команды в следующем сезоне чемпионата лиги, несмотря на сообщение об участии клуба в чемпионате Австрийской хоккейной лиги (EBEL) со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям клуба Ранко Вучинич.

Ранее клуб на своем официальном сайте объявил, что EBEL одобрила участие «Медвешчака» в чемпионате следующего сезона.

«Медвешчак» еще не определил свой будущий статус в КХЛ. Мы общаемся с лигой на тему статуса «Медвешчака» в КХЛ и на тему продолжения сотрудничества с российскими партнерами, — сказал Вучинич. — Разговоры ведутся в независимости от сегодняшнего положительного решения руководства EBEL. Ожидаем, что все детали в связи с этой темой будут определены в ближайшее время.

Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что возможность участия «Медвешчака» в чемпионате следующего сезона будет рассмотрена вместе с другими клубами на заседании совета в конце сезона.

Медвешчак
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