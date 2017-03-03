Мозякин велик, у ЦСКА есть минус. Хит-парад первого раунда плей-офф от Майорова
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров называет пятерых главных героев первого раунда Кубка Гагарина.
1. СЕРГЕЙ МОЗЯКИН
По ходу первого раунда капитан «Магнитки» преодолел невероятный рубеж — впервые в истории нашего хоккея набрал 1000 очков. И, конечно, на этой отметке не остановился.
— Вот чем хорош Мозякин, — рассуждает Майоров. — Это настоящий бомбардир! Сергей никогда не позволяет себе больших перерывов в наборе результативных очков. Вот «замолчал» он перед своей юбилейной тысячей на три матча — это же редчайшее явление! Но никто из нас не сомневался, что по ходу первого раунда очередной рекорд перед нашим лучшим бомбардиром падет.
Рядом с Мозякиным сейчас никого. Причем, за всю историю нашего хоккея. А
В нынешнем сезоне Сергей забросил уже 50 шайб. И я знаю, что многие сейчас пристально следят — покорится ли Мозякину еще и вечный рекорд Вениамина Александрова — 53 шайбы в сезоне. Не сомневаюсь, что лидер магнитогорцев и это достижение превзойдет. Но вот это сравнение мне как раз кажется не слишком справедливым. Все же у Александрова и матчей в регулярке было куда меньше, а уж про
2. ЦСКА
Московские армейцы получили на старте Кубка Гагарина весьма мощного соперника — финский «Йокерит». Но не позволили клубу их Хельсинки одержать хотя бы одну победу, завершив серию «всухую» 4−0.
— Тут и «Йокерит» армейцам подсобил, — считает Майоров. — Финская команда весь сезон «ковырялась», была даже вероятность, что она вообще в
Не скажу, что ЦСКА был на голову выше соперника. Наоборот, все победы добыты с большой натяжкой. Ведь три матча закончились в овертайме. Армейцы берут огромным объемом работы на площадке. Причем, это относиться ко всем игрокам команды Квартальнова. Плюс прессинг, постоянные столкновения, постоянная помеха сопернику. Многие наши команды к такому быстрому и контактному хоккею не привыкли. Поэтому у противников ЦСКА часто возникают проблемы в начале атаки. Да и у себя в зоне армейцы действуют максимально агрессивно.
Единственный минус москвичей — им не хватает креатива в атаке, который есть у СКА и «Магнитки».
3. ВЛАДИМИР
Новичок КХЛ «Куньлунь» в первом же сезоне вышел в
— На первый взгляд это удивительный результат, — отмечает Майоров. — Хотя я уже не раз обращал внимание, что состав у «Куньлуня» очень приличный. Там тон задают хорошие игроки из Северной Америки и Финляндии. Да и россияне неплохие.
Главная заслуга Юрзинова — он в кратчайший срок сделал из этих представителей разных школ единую боевую команду. Которая с ходу решила главную задачу регулярного чемпионата — вышла в
4. МАКСИМ КАЗАКОВ
Форвард «Адмирала» стал главным сюрпризом первого раунда, возглавив список лучших снайперов
Казаков, кстати, омский воспитанник. Хорошая школа, — напоминает Майоров. — Но я скажу, что у каждого спортсмена есть свой звездный час. И вот у Казакова сейчас как раз такой случай. Чуть ли не каждый второй бросок заканчивается голом! Но вот насколько серьезны претензии этого форварда на лидерство в команде?
Если это не случайно, то Казаков должен это доказать и в следующем сезоне. Он ведь в регулярке особо результативностью не блистал — всего 10 заброшенных шайб.
Кроме того, есть хоккеисты, которые именно в
5. «ДИНАМО» (Москва)
В самой равной по силе паре Запада
Хотя специалисты этого слова и не любят, но везение было на стороне «Динамо», — говорит Майоров. — Ведь четыре овертайма в четырех первых матчах. И три победы
Но москвичи превзошли нижегородцев в нюансах. Они были более прагматичными и хладнокровными что ли… И я понимаю, откуда это пришло. Ведь для
Я думаю, что попади «Торпедо» на Минск или даже «Локомотив», оно могло рассчитывать на победу. А «Динамо» для него слишком уж матерый соперник.
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