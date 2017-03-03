Вайсфельд: Причиной отставки тренера Захаркина является результат ХК «Салават Юлаев»

В пятницу стало известно, что «Салават» расторг контракт с Захаркиным. Уфимский клуб в текущем сезоне выбыл в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» (1−4).

«Руководство приняло такое решение. Причина всегда в таких случаях одна — результат команды. Нам поставили задачу поиска главного тренера, мы ей начали заниматься. Конкретно одной кандидатуры нет, есть некий шорт-лист, из которого мы будем выбирать. Ведь вопрос не только в нашем желании, но и в желании кандидата на эту должность, это должно быть обоюдное стремление. Переговоров еще не вели, потому что только сегодня было принято решение по поводу Захаркина. Конечно, чем раньше мы договоримся и возьмем тренера, тем лучше, однако это не значит, что мы выберем первого попавшегося специалиста», — сказал Вайсфельд по телефону.