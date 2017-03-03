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3 марта 2017, 16:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вайсфельд: Причиной отставки тренера Захаркина является результат ХК «Салават Юлаев»

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Причиной расторжения контракта с главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игоря Захаркина является результат команды, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.

В пятницу стало известно, что «Салават» расторг контракт с Захаркиным. Уфимский клуб в текущем сезоне выбыл в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» (1−4).

«Руководство приняло такое решение. Причина всегда в таких случаях одна — результат команды. Нам поставили задачу поиска главного тренера, мы ей начали заниматься. Конкретно одной кандидатуры нет, есть некий шорт-лист, из которого мы будем выбирать. Ведь вопрос не только в нашем желании, но и в желании кандидата на эту должность, это должно быть обоюдное стремление. Переговоров еще не вели, потому что только сегодня было принято решение по поводу Захаркина. Конечно, чем раньше мы договоримся и возьмем тренера, тем лучше, однако это не значит, что мы выберем первого попавшегося специалиста», — сказал Вайсфельд по телефону.

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