Вайсфельд: Причиной отставки тренера Захаркина является результат ХК «Салават Юлаев»
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Причиной расторжения контракта с главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игоря Захаркина является результат команды, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.
В пятницу стало известно, что «Салават» расторг контракт с Захаркиным. Уфимский клуб в текущем сезоне выбыл в первом раунде
«Руководство приняло такое решение. Причина всегда в таких случаях одна — результат команды. Нам поставили задачу поиска главного тренера, мы ей начали заниматься. Конкретно одной кандидатуры нет, есть некий
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